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EQS-Adhoc: Hapag-Lloyd hebt erneut die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an

Werte in diesem Artikel
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Hapag-Lloyd AG
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EQS-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Hapag-Lloyd hebt erneut die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an

11.11.2026 / 10:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hapag-Lloyd hebt erneut die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an

Vor dem Hintergrund weiterhin robuster Spotfrachtraten liegt die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal über den bisherigen Erwartungen. Der Vorstand der Hapag-Lloyd AG hat daher heute beschlossen, seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut anzuheben. Das Konzern-EBITDA wird nun in der Bandbreite von 4,6 bis 5,0 Mrd. USD (vorher: 3,9 bis 4,4 Mrd. USD) und das Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 2,0 bis 2,4 Mrd. USD (vorher: 1,25 bis 1,75 Mrd. USD) erwartet. In Euro entspricht dies einem Konzern-EBITDA von 4,0 bis 4,4 Mrd. EUR (vorher: 3,4 bis 3,8 Mrd. EUR) und einem Konzern-EBIT von 1,7 bis 2,1 Mrd. EUR (vorher: 1,1 bis 1,5 Mrd. EUR).

Vor dem Hintergrund volatiler Frachtraten und anhaltender geopolitischer Herausforderungen ist die Prognose mit erheblicher Unsicherheit behaftet.

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Der Quartalsfinanzbericht für die ersten neun Monate 2026 wird wie geplant am 12. November 2026 veröffentlicht.

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie im Geschäftsbericht 2025, abrufbar unter:

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html

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Kontakt:
Alexander Drews
Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Telefon +49 40 3001-3705
Fax +49 40 3001-72896
Mobil +49 174 326-3123


Ende der Insiderinformation

11.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 3001 – 3705
E-Mail: ir@hlag.com
Internet: www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475
WKN: HLAG47
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: HD52L5PJVBXJUUX8I539
EQS News ID: 2432554

 
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2432554  11.11.2026 CET/CEST

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12.10.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
28.08.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital

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