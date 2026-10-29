DAX 25.907 +0,8%ESt50 6.176 +0,1%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,66 -0,4%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.855 -1,3%Euro 1,1142 -0,1%Öl 114,5 -0,7%Gold 4.023 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: HEIDELBERG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 an

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberger Druckmaschinen AG
1.15 EUR -0.17 EUR -12.89 %
Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: HEIDELBERG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 an

29.10.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

HEIDELBERG passt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 an. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet HEIDELBERG nunmehr eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 % bis 6,6 %. Bislang wurde eine spürbare Verbesserung gegenüber der bereinigten EBITDA-Marge des Vorjahres von 6,6 % erwartet.

Ursächlich für die Anpassung sind insbesondere die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der anhaltende Kostendruck, negative Produktmixeffekte insbesondere aus der Entwicklung im Nahen Osten und Verzögerungen bei Projekten im Segment Technologies.

Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 bleibt unverändert. Diese geht von einem stabilen Konzernumsatz gegenüber Vorjahr aus (Vorjahr: 2.293 Mio. EUR).

Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr
Auf Basis vorläufiger Zahlen lag der Auftragseingang im ersten Halbjahr bei 1.141 Mio. € (Vorjahr: 1.111 Mio. €) und im zweiten Quartal bei 604 Mio. € (Vorjahr: 551 Mio. €). Der Umsatz erreichte im ersten Halbjahr 913 Mio. € (Vorjahr: 985 Mio. €) bzw. 509 Mio. € im zweiten Quartal (Vorjahr: 519 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich im zweiten Quartal sequenziell auf 6,4 % und betrug nach sechs Monaten 3,7 % (Vorjahr: 6,4 %).

Das Ergebnis nach Steuern lag nach sechs Monaten bei -9 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) und stieg im zweiten Quartal auf 24 Mio. € an (Vorjahr: 11 Mio. €), insbesondere aufgrund eines positiven, ertragswirksamen Unterschiedsbetrags aus dem Erwerb von manroland sheetfed. Der Free Cashflow lag nach sechs Monaten vor allem aufgrund des unterjährigen Aufbaus des Net Working Capital bei -125 Mio. € (Vorjahr: -64 Mio. €).

Die vollständigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 wird HEIDELBERG am 12. November 2026 veröffentlichen.

Kontakt:
Heidelberger Druckmaschinen AG

Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel: +49 (0)6222 82-67123
Fax: +49 (0)6222 82-67129
E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com

Investor Relations
Marc Schellenberger
Tel.: +49 6222 82-6120
E-Mail: marc.schellenberger@heidelberg.com
 


Ende der Insiderinformation

29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52–60
69115 Heidelberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)6222 82-67120
Fax: +49 (0)6222 82-67129
E-Mail: investorrelations@heidelberg.com
Internet: www.heidelberg.com
ISIN: DE0007314007
WKN: 731400
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900ZM98OISTG16932
EQS News ID: 2424600

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Werbung

2424600  29.10.2026 CET/CEST

Aktuelle Heidelberger Druckmaschinen Aktie News

Werbung

Heidelberger Druckmaschinen Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberger Druckmaschinen nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.08.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
25.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
11.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
16.04.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.