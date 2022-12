EQS-Adhoc: HELLA GmbH & Co. KGaA: Angestrebte Sonderdividende für das Rumpfgeschäftsjahr 2022

EQS-Ad-hoc: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende/Verkauf

HELLA GmbH & Co. KGaA: Angestrebte Sonderdividende für das Rumpfgeschäftsjahr 2022



15.12.2022 / 18:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Lippstadt, 15. Dezember 2022. Die Geschäftsführung und der Gesellschafterausschuss der HELLA GmbH & Co. KGaA (HELLA) haben heute entschieden, der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2023 neben der Ausschüttung einer regulären Dividende im Rahmen der kommunizierten Dividendenpolitik von rund 30 Prozent des Bilanzgewinns für das Rumpfgeschäftsjahr 2022 zusätzlich eine Sonderdividende in Höhe von 2,61 Euro je Aktie vorzuschlagen. Mit der Sonderdividende soll der Erlös aus der Veräußerung des früher von HELLA gehaltenen 33,33-prozentigen Anteils an der HBPO Beteiligungsgesellschaft mbH (HBPO) an die Aktionäre ausgekehrt werden. Die Verabschiedung der entsprechenden Beschlussvorlage an die Hauptversammlung, einschließlich der regulären Dividendenhöhe, soll im Zusammenhang mit der Aufstellung und Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses im Jahr 2023 erfolgen. In diesem Zusammenhang wird auch der Aufsichtsrat von HELLA den Vorschlag zur Gewinnausschüttung einschließlich der Sonderdividende noch prüfen. Die Sonderdividende entspricht dem vereinbarten Kaufpreis von 290 Millionen Euro (einschließlich Dividende), den HELLA durch die Veräußerung des HBPO-Anteils erzielt hat. Bei ihrer Entscheidung haben Geschäftsführung und Gesellschafterausschuss den Umstand berücksichtigt, dass HELLA weiterhin ihre Rentabilität, Wettbewerbsfähigkeit und ihr starkes Liquiditätsprofil halten würde. 15.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com