EQS-Adhoc: HELMA Eigenheimbau AG passt Prognose an

HELMA Eigenheimbau AG passt Prognose an



24.11.2022 / 22:27 CET/CEST

Die HELMA Eigenheimbau AG gibt eine Anpassung ihrer Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Diese ist im Wesentlichen auf notwendige Gewährleistungen zurückzuführen, die aufgrund der Insolvenz eines großen Subunternehmers als Einmaleffekt bei der Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH zu berücksichtigen sind. Zusätzlich sind die Auftragseingänge in einem sehr schwierigen Marktumfeld im zweiten Halbjahr 2022 weiter zurück gegangen.



Trotz dieser Entwicklungen erwartet der Vorstand eine Zielerreichung beim Umsatz am unteren Ende der kommunizierten Bandbreite von EUR 300 - 320 Mio. Das EBT wird in Höhe eines mittleren, einstelligen Millionenergebnisses erwartet (bisher EUR 20 Mio.).



