EQS-Adhoc: Hoftex Group AG: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025
EQS-Ad-hoc: HOFTEX GROUP AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der VO (EU) Nr. 596/2014
Adhoc-Meldung
HOFTEX GROUP AG: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025
Der Vorstand der Hoftex Group AG teilt mit, dass sich nach vorläufigen Zahlen der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 auf rund 73,6 Mio. EUR (Vorjahreshalbjahr 76,0 Mio. EUR) und das EBITDA auf 4,0 Mio. EUR (Vorjahreshalbjahr 5,5 Mio. EUR) belaufen.
Die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2025 ging davon aus, dass im ersten Halbjahr ein geringeres Umsatzniveau zu verzeichnen sein würde, gefolgt von einer erwarteten Erholung im weiteren Jahresverlauf. Aktuelle Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass die prognostizierten Umsätze im zweiten Halbjahr voraussichtlich nicht in vollem Umfang realisiert werden können. Hauptursächlich hierfür ist die anhaltend schwache Nachfrage in den für die HOFTEX GROUP AG relevanten Marktsegmenten, insbesondere im Bereich Automotive sowie Bekleidung und Heimtextilien. Eine signifikante Markterholung wird im zweiten Halbjahr derzeit nicht erwartet.
Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Der Konzernumsatz wird nunmehr in einer Bandbreite von 140,0 Mio. EUR bis 150,0 Mio. EUR erwartet (zuvor: 150,0 Mio. EUR bis 170,0 Mio. EUR). Der Prognosekorridor für das Konzern-EBITDA wird auf 8,0 Mio. EUR bis 10,0 Mio. EUR angepasst (zuvor: 13,0 Mio. EUR bis 15,0 Mio. EUR).
Umfassende Informationen zum Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres 2025 sowie zum Ausblick auf das Gesamtjahr werden plangemäß im Konzern-Halbjahresfinanzbericht am 29. August 2025 veröffentlicht.
Hof, 26. August 2025
Hoftex Group AG
Der Vorstand
Ende der Insiderinformation
26.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hoftex Group AG
|Fabrikzeile 21
|95028 Hof
|Deutschland
|Telefon:
|++49 9281 49-0
|Fax:
|++49 9281 49-216
|E-Mail:
|IR@hoftexgroup.com
|Internet:
|www.hoftexgroup.com
|ISIN:
|DE0006760002
|WKN:
|676000
|Börsen:
|Freiverkehr in München (m:access)
|EQS News ID:
|2188766
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2188766 26.08.2025 CET/CEST
