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EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS informiert über unabgestimmtes freiwilliges Übernahmeangebot der Frasers Group plc

10.06.26 23:56 Uhr
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EQS-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
HUGO BOSS AG: HUGO BOSS informiert über unabgestimmtes freiwilliges Übernahmeangebot der Frasers Group plc

10.06.2026 / 23:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Metzingen, 10. Juni 2026 – HUGO BOSS (ISIN DE000A1PHFF7) (die „Gesellschaft") teilt mit, dass die Frasers Group plc heute ihre Absicht veröffentlicht hat, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Gesellschaft zum Erwerb sämtlicher Aktien abzugeben. Dieses Übernahmeangebot ist nicht mit der Gesellschaft abgestimmt.

Die Gesellschaft stellt fest, dass der angekündigte Angebotspreis von 38,00 EUR je Aktie eine Prämie von 4 % auf den letzten Schlusskurs der Aktie von 36,46 EUR (10. Juni 2026) sowie auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der letzten drei Monate von 36,41 EUR zum selben Stichtag darstellt.

Nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Frasers Group plc werden der Vorstand und der Aufsichtsrat das Angebot im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeitenden und Kunden eingehend prüfen und eine begründete Stellungnahme abgeben.

Die Gesellschaft wird ihre Aktionäre und die Öffentlichkeit über weitere Entwicklungen und nächste Schritte im Einklang mit den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen informieren.

HUGO BOSS
Der Vorstand
Kontakt:
Christian Stöhr
Senior Vice President Investor Relations
Phone: +49 7123 94-87563
 


Ende der Insiderinformation

10.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)712 394-0
Fax: +49 (0)712 394-80259
E-Mail: info@hugoboss.com
Internet: www.hugoboss.com
ISIN: DE000A1PHFF7
WKN: A1PHFF
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
EQS News ID: 2343704

 
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2343704  10.06.2026 CET/CEST

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