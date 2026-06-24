DAX24.740 -0,6%Est506.215 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6500 -3,9%Nas25.477 -0,4%Bitcoin53.561 -2,7%Euro1,1358 ±0,0%Öl73,14 -5,0%Gold3.999 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet: DAX schließt in Rot -- US-Börsen uneinheitlich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, Palantir, Arm, Intel im Fokus
Top News
Matchday - jetzt zählt jeder Treffer für dein Depot: WM-Aktion von finanzen.net ZERO Matchday - jetzt zählt jeder Treffer für dein Depot: WM-Aktion von finanzen.net ZERO
Tesla-Konkurrent BYD geht auf Angriff: Acht neue Modelle für Europa - Aktie kaum verändert Tesla-Konkurrent BYD geht auf Angriff: Acht neue Modelle für Europa - Aktie kaum verändert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-Adhoc: HWA AG passt Prognose an und plant Kapitalmaßnahmen

25.06.26 00:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HWA AG
3,61 EUR -0,06 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: HWA AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
HWA AG passt Prognose an und plant Kapitalmaßnahmen

25.06.2026 / 00:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HWA AG passt Prognose an und plant Kapitalmaßnahmen

Affalterbach, 25. Juni 2026 - Die HWA AG hat für das Jahr 2026 eine weitere Verbesserung sowohl der Gesamtleistung als auch auf EBIT-Ebene gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt. Auf Basis der aktuellen Hochrechnungen der Planzahlen ist eine Steigerung der Gesamtleistung weiterhin möglich; bzgl. des EBIT wird die Prognose jedoch angepasst. Das Ziel ist weiterhin ein leicht positives EBIT zu erreichen, wobei ein moderater EBIT-Verlust derzeit nicht ausgeschlossen werden kann.

Hintergrund ist die wirtschaftliche Lage in der Automobilindustrie, ein Nachfragerückgang generell sowie diverse Kostensteigerungen bei unterschiedlichen Materialien. Auch die geopolitischen Unsicherheiten, vor allem im arabischen Raum, spiegeln sich im Kundenverhalten wider.

Die Eigenentwicklung des HWA EVO entwickelt sich gut. Die Auslieferung des Supersportwagens an erste Kunden hat bereits begonnen. Qualitativ bewegt sich der HWA EVO auf höchstem Niveau. Zudem konnten 3 Rennfahrzeuge des HWA EVO.R planmäßig verkauft werden. Trotz dieser Erfolge kommt es bei diesem Projekt hinsichtlich der Versorgung von Teilen zu Engpässen und damit zu einer Verzögerung der Auslieferungen. Die Umsätze verschieben sich daher teilweise in die Folgezeit.

Die HWA AG befindet sich weiter in der Transformation. Das Unternehmen soll künftig als eigene Marke agieren und mit Projekten für Dritte als Multiprojektorganisation auf höchstem Kompetenzlevel auftreten. Der ganz erhebliche und nunmehr auch klar sichtbare Umbruch in der Automobilbranche führt bei diesen Zielen zu einer Verzögerung auf der Zeitachse. Wie bereits im Lagebericht 2025 berichtet, wird die HWA AG zur weiteren Finanzierung der eigenen Projekte und Pipeline die Möglichkeiten des Kapitalmarkts nutzen.

Der Haupt- und Mehrheitsgesellschafter der HWA AG, die Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, hat dem Vorstand mitgeteilt, dass er die HWA AG auch künftig mit substanziellen Mitteln in Höhe von bis zu 11 Millionen Euro unterstützen wird. Der Vorstand wird daher zeitnah weitere Kapitalmaßnahmen umsetzen und im ersten Schritt baldmöglichst das noch vorhandene Genehmigte Kapital von bis zu 4,3 Millionen für neuen Aktien voll ausnutzen. Eine weitere Kapitalmaßnahme in Höhe von bis zu 6,7 Millionen Euro soll nachgelagert erfolgen; die Art der Umsetzung ist aktuell noch in Abstimmung. Allen Aktionären soll bei den Kapitalmaßnahmen ein Bezugsrecht eingeräumt werden und der Bezugspreis für alle Aktionäre wird sich bei den Kapitalmaßnahmen am unteren Limit eines möglichen Ausgabepreises orientieren. 

 

 

Ansprechpartner:
Investor Relations
HWA AG
Marc Schimmelpfennig
Benzstraße 8
71563 Affalterbach
Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279
Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111
ir@hwaag.com
www.hwaag.com

 

Unternehmensprofil HWA AG:

Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt rund 250 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.

 



Ende der Insiderinformation

25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HWA AG
Benzstraße 8
71563 Affalterbach
Deutschland
Telefon: +49 (0)7144 87 17-279
Fax: +49 (0)7144 87 18-111
E-Mail: ir@hwaag.com
Internet: http://www.hwaag.com
ISIN: DE000A0LR4P1
WKN: A0LR4P
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2353400

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2353400  25.06.2026 CET/CEST

Nachrichten zu HWA AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu HWA AG

DatumRatingAnalyst
04.04.2012Hans-Werner Aufrecht buyClose Brothers Seydler Research AG
13.09.2010Hans-Werner Aufrecht buyClose Brothers Seydler Research AG
27.05.2009HWA holdClose Brothers Seydler Research AG
23.01.2009HWA holdClose Brothers Seydler Research AG
12.08.2008HWA buyClose Brothers Seydler Research AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2012Hans-Werner Aufrecht buyClose Brothers Seydler Research AG
13.09.2010Hans-Werner Aufrecht buyClose Brothers Seydler Research AG
12.08.2008HWA buyClose Brothers Seydler Research AG
29.07.2008HWA buyClose Brothers Seydler Research AG
22.02.2008HWA Aufwärtsbewegung erwartetExtraChancen
DatumRatingAnalyst
27.05.2009HWA holdClose Brothers Seydler Research AG
23.01.2009HWA holdClose Brothers Seydler Research AG
04.02.2008HWA dabeibleibenEuro am Sonntag
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HWA AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen