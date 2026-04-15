EQS-Adhoc: Hypoport SE: Rohertragswachstum und deutliche EBIT-Steigerung im ersten Quartal 2026

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Hypoport SE: Rohertragswachstum und deutliche EBIT-Steigerung im ersten Quartal 2026



28.04.2026 / 18:43 CET/CEST

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Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Hypoport SE: Rohertragswachstum und deutliche EBIT-Steigerung im ersten Quartal 2026

Berlin, 28. April 2026: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das erste Quartal 2026 ausgewertet.

Der Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für das Q1/26:

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Gesamtkonzern :

Rohertrag: 71 Mio. Euro (Q1/25: 66 Mio. Euro)

EBIT: 12,1 Mio. Euro (Q1/25: 8,6 Mio. Euro)

Segment Real Estate & Mortgage Platforms :

Rohertrag: 43 Mio. Euro (Q1/25: 41 Mio. Euro)

EBIT: 13,7 Mio. Euro (Q1/25: 12,7 Mio. Euro)

Segment Financing Platforms :

Rohertrag: 18 Mio. Euro (Q1/25: 16 Mio. Euro)

EBIT: 2,1 Mio. Euro (Q1/25: 0,5 Mio. Euro)

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Segment Insurance Platforms :

Rohertrag: 9 Mio. Euro (Q1/25: 8 Mio. Euro)

EBIT: 0,6 Mio. Euro (Q1/25: 0,2 Mio. Euro)

Die positive Entwicklung des Konzerns wurde somit von allen drei operativen Segmenten getragen.

Hypoport wird seine finalen Q1/26 Ergebnisse wie geplant am Montag, 11. Mai 2026 veröffentlichen.

Kontakt

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

Email: ir@hypoport.de

Hypoport SE

Heidestr. 8

10557 Berlin

Über die Aktie

Hypoport SE

Deutsche Börse / Regulierter Markt / Prime Standard

ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Börsenkürzel HYQ