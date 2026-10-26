DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,47 -2,6%Nas 26.173 +0,8%Bitcoin 71.473 +0,4%Euro 1,1180 -0,3%Öl 116,0 -0,6%Gold 4.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: Hypoport SE: Rohertragswachstum und EBIT-Steigerung in den ersten neun Monaten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
79.95 EUR -2.85 EUR -3.44 %
Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Hypoport SE: Rohertragswachstum und EBIT-Steigerung in den ersten neun Monaten

26.10.2026 / 20:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

 

Hypoport SE: Rohertragswachstum und EBIT-Steigerung in den ersten neun Monaten

 

Berlin, 26. Oktober 2026: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das dritte Quartal 2026 bzw. die ersten neun Monate 2026 ausgewertet.

 
 

Der Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für das Q3/26 bzw. 9M/26:

Werbung

 

Gesamtkonzern:

 

  • Rohertrag: 70 Mio. Euro (Q3/25: 67 Mio. Euro) bzw. 207 Mio. Euro (9M/25: 197 Mio. Euro)

 

  • EBIT: 10,8 Mio. Euro (Q3/25: 7,6 Mio. Euro) bzw. 30,1 Mio. Euro (9M/25: 23,6 Mio. Euro)

 

Segment Real Estate & Mortgage Platforms:

 

  • Rohertrag: 44 Mio. Euro (Q3/25: 41 Mio. Euro) bzw. 129 Mio. Euro (9M/25: 122 Mio. Euro)
Werbung

 

  • EBIT: 12,1 Mio. Euro (Q3/25: 9,8 Mio. Euro) bzw. 36,0 Mio. Euro (9M/25: 32,8 Mio. Euro)

 

Segment Financing Platforms:

 

  • Rohertrag: 17 Mio. Euro (Q3/25: 18 Mio. Euro) bzw. 51 Mio. Euro (9M/25: 50 Mio. Euro)

 

  • EBIT: 1,2 Mio. Euro (Q3/25: 2,0 Mio. Euro) bzw. 3,6 Mio. Euro (9M/25: 3,8 Mio. Euro)

 

Segment Insurance Platforms:

 

  • Rohertrag: 8 Mio. Euro (Q3/25: 8 Mio. Euro) bzw. 25 Mio. Euro (9M/25: 24 Mio. Euro)

 

  • EBIT: -0,1 Mio. Euro (Q3/25: -0,1 Mio. Euro) bzw. 1,1 Mio. Euro (9M/25: -0,4 Mio. Euro)

 

Die positive Entwicklung des Konzerns in den ersten neun Monaten wurde von einer Vielzahl von Geschäftsmodellen der drei operativen Segmente getragen.


Hypoport wird seine finalen 9M/26 Ergebnisse wie geplant am Montag, 09. November 2026 veröffentlichen.

 

 

Kontakt

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

 

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

Email: ir@hypoport.de

 

Hypoport SE

Heidestr. 8

10557 Berlin       

 

Über die Aktie

Hypoport SE

Deutsche Börse / Regulierter Markt / Prime Standard

ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Börsenkürzel HYQ



Ende der Insiderinformation

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hypoport SE
Heidestraße 8
10557 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930420861942
E-Mail: ir@hypoport.de
Internet: www.hypoport.de
ISIN: DE0005493365
WKN: 549336
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200GNIFXXP6KRYQ46
EQS News ID: 2422548

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422548  26.10.2026 CET/CEST

Aktuelle Hypoport Aktie News

Werbung

Hypoport Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hypoport nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.10.26 Hypoport SE Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Hypoport SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Hypoport SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Hypoport SE Buy Warburg Research
18.08.26 Hypoport SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.