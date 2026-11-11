EQS-Adhoc: iFunded AG: iFunded AG hat die am 24. Juli 2026 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital abgeschlossen

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iFunded AG: iFunded AG hat die am 24. Juli 2026 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital abgeschlossen



11.11.2026 / 11:58 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

iFunded AG hat die am 24. Juli 2026 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital abgeschlossen

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Berlin, 11. November 2026 – Die iFunded AG („Gesellschaft“, Stammaktien: ISIN DE000A41YCY5, Vorzugsaktien: ISIN DE000A41YCW9, sämtlich einbezogen in den Freiverkehr der Börse Stuttgart) hat die am 24. Juli 2026 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/II abgeschlossen.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 130.344 neue, auf den Inhaber lautende nennwertlosen Stückaktien (Stammaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie („ Neue Aktien “) zu einem Ausgabepreis von EUR 1,00 je neuer Aktie platziert. Die Platzierung erfolgte im Rahmen des Bezugsangebots an die bestehenden Aktionäre sowie des anschließenden öffentlichen Angebots von nicht bezogenen neuen Aktien.

Der Gesellschaft fließt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 130.344,00 zu.

Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 2.183.073,00 um EUR 130.344,00 auf EUR 2.313.417,00.

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Die Gesellschaft beabsichtigt, die Durchführung der Kapitalerhöhung zeitnah zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Kontakt:



Michael Kindl

iFunded AG

Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin

T +49 (0) 30 555 728 550

info@ifunded.de

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der iFunded AG dar. Das Bezugsangebot und das anschließende öffentliche Angebot nicht bezogener Neuer Aktien werden nachfolgend gemeinsam als die „Angebote“ bezeichnet. Die Angebote erfolgten ausschließlich auf Grundlage des veröffentlichten Wertpapier-Informationsblattes einschließlich seiner Aktualisierungen. Die Angebote sind beendet. Die Gestattung der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als Befürwortung oder Empfehlung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Es hat kein öffentliches Angebot außerhalb von Deutschland stattgefunden.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia („Vereinigte Staaten“) oder in Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer sonstigen Jurisdiktion bestimmt, in der eine solche Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre. Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, sind verpflichtet, sich über etwaige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Jurisdiktion darstellen.

Weder die Bezugsrechte noch die Neuen Aktien sind oder werden nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Bundesstaaten oder sonstigen Hoheitsgebieten der Vereinigten Staaten registriert. Die Bezugsrechte und die Neuen Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, sie sind nach dem Securities Act registriert oder es besteht eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungspflichten des Securities Act oder die betreffende Transaktion unterliegt nicht diesen Registrierungspflichten; in jedem Fall müssen die anwendbaren Wertpapiergesetze der Bundesstaaten und sonstigen Hoheitsgebiete der Vereinigten Staaten eingehalten werden. Ein öffentliches Angebot der Bezugsrechte oder der Neuen Aktien in den Vereinigten Staaten hat nicht stattgefunden. Die Angebote fanden auch nicht in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika statt.