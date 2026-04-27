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EQS-Adhoc: init innovation in traffic systems SE: Transport for NSW (Sydney, Australien) erteilt INIT den Auftrag für die Modernisierung des bestehenden Fahrkartensystems

28.04.26 03:24 Uhr
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EQS-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
init innovation in traffic systems SE: Transport for NSW (Sydney, Australien) erteilt INIT den Auftrag für die Modernisierung des bestehenden Fahrkartensystems

28.04.2026 / 03:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Transport for NSW (TfNSW) in Australien hat den Auftrag für die Modernisierung der Fahrkartensysteme des Sydney Opal-Netzwerks an INIT PTY LTD (INIT), die australische Tochtergesellschaft der init innovation in traffic systems SE, vergeben.

Nach einem umfassenden, vertraulichen Ausschreibungsverfahren durch TfNSW wurde INIT ausgewählt die Account-Based-Ticketing-Lösung für das Opal Next-Gen-Projekt zu liefern. Der Auftrag umfasst eine Modernisierung des Opal Fahrkartensystems unter Verwendung der neuesten Software-Generation für das Zentralsystem sowie modernster elektronischer Komponenten.

TfNSW schätzt das Gesamtvolumen für INIT auf rund AUD 615 Millionen für Konzeption, Installation und Lieferung des Fahrkartensystems sowie dessen Betrieb über einen Zeitraum von zehn Jahren.

Über Transport for NSW

TfNSW ist die zentrale Verkehrsbehörde des australischen Bundesstaates New South Wales. Sie legt die strategische Ausrichtung des Verkehrswesens im gesamten Bundesstaat fest. Ziel ist es, Personen und Güter sicher und reibungslos auf der Straße, der Schiene und auf dem Wasser zu befördern. Dazu zählen Busse, Züge, U-Bahnen, Fähren, Stadtbahnen, Punkt-zu-Punkt-Fahrzeuge, On-Demand-Dienste, der Nahverkehr sowie Fuß- und Radverkehr.

Der öffentliche Nahverkehr spielt eine entscheidende Rolle für die Mobilität der rund acht Millionen Einwohner des Bundesstaates: Täglich werden in New South Wales durchschnittlich rund zwei Millionen Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln unternommen.



Kontakt:
Mitteilende Person:
Simone Fritz
Investor Relations
ir@initse.com


Ende der Insiderinformation

28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: init innovation in traffic systems SE
Käppelestraße 4-10
76131 Karlsruhe
Deutschland
Telefon: +49 (0)721 6100 0
Fax: +49 (0)721 6100 399
E-Mail: ir@initse.com
Internet: www.initse.com
ISIN: DE0005759807
WKN: 575980
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2316166

 
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2316166  28.04.2026 CET/CEST

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