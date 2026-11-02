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EQS-Adhoc: init Konzern passt vor dem Hintergrund der zunehmenden Risiken in der Ergebnisentwicklung die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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init innovation in traffic systems SE
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EQS-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Prognose / Gesamtjahr
init Konzern passt vor dem Hintergrund der zunehmenden Risiken in der Ergebnisentwicklung die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an

02.11.2026 / 15:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  • Vorstand erwartet nun EBIT-Wachstum um max. 14 Prozent (bisher: max. 29 Prozent)
  • Umsatzprognose von 380 bis 410 Mio. EUR bestätigt
  • Operativer Cashflow von 32 bis 38 Mio. EUR weiterhin erwartet

Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE0005759807) passt ihre Prognose für das operative Ergebnis (EBIT) im Geschäftsjahr 2026 an. Vor dem Hintergrund des unerwartet geringen Ergebnisbeitrags im dritten Quartal und der gestiegenen Risiken für den Ergebnisausblick erwartet der Vorstand nunmehr ein Konzern-EBIT in einer Größenordnung von 33 bis 37 Mio. EUR (bisher: 38 bis 42 Mio. EUR). Dies entspricht einer Steigerung zum Vorjahr von maximal 14 Prozent.

Das vorläufige Konzern-EBIT des dritten Quartals 2026 beträgt 1,6 Mio. EUR (Q3 2025: 8,7 Mio. EUR). Für die ersten neun Monate 2026 ergibt sich damit ein EBIT von 14,0 Mio. EUR (30. September 2025: 15,2 Mio. EUR). Neben einem unvorteilhaften Ergebnismix schlugen hier auch im beschränktem Umfang Anpassung von Projektbewertungen zu buche.

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Die Anpassung der EBIT-Prognose beruht insbesondere auf einer nach Einschätzung des Vorstands weiteren Verschärfung der geopolitischen Lage im Nahen Osten und deren Effekte auf den Ölpreis mit einer daraus resultierenden rückläufigen Marktnachfrage – vor allem bei kurzfristigen, margenstarken Zusatzaufträgen – sowie zunehmenden Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Drittmaterialien. Daher ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht davon auszugehen, dass das vierte Quartal 2026, anders als in den Vorjahren, von einer überdurchschnittlichen Ergebnisstärke geprägt sein wird und so das schwächer als erwartete Ergebnis des dritten Quartals kompensieren können.

Von der als temporär eingeschätzten Marktschwäche sind alle Segmente für das Geschäftsjahr 2026 wie folgt betroffen:

  • INIT Integrated Systems 32 bis 34 Mio. EUR (bisher 34 bis 36 Mio. EUR)
  • INIT Cloud Solutions 4 bis 6 Mio. EUR  (bisher 5 bis 7 Mio. EUR)
  • INIT Passenger Intelligence 5 bis 7 Mio. EUR in Höhe von (bisher 7 bis 9 Mio. EUR)
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Die Prognose für den Konzernumsatz von 380 bis 410 Mio. EUR sowie die Erwartung eines operativen Cashflows von 32 bis 38 Mio. EUR werden bestätigt. Im dritten Quartal 2026 erzielte der init Konzern nach den nun vorliegenden Zahlen einen Umsatz von 91,6 Mio. EUR (Q3 2025: 85,1 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten 2026 erhöhte sich der Konzernumsatz damit um 29 Prozent auf 292,6 Mio. Euro (30. September 2025: 226,9 Mio. EUR). Der operative Cashflow belief sich zum 30. September 2026 auf 6,7 Mio. EUR (30. September 2025: 33,3 Mio. EUR). Der Vorstand erwartet im vierten Quartal eine wesentliche Cashflow-Verbesserung durch Anzahlungen aus Großprojekten und Realisierung offener Forderungen.

Alle angegebenen Finanzkennzahlen sind vorläufig. Die Mitteilung der init SE für das dritte Quartal 2026 wird wie geplant am 12. November 2026 veröffentlicht.

 

Kontakt:
Mitteilende Person:
Simone Fritz
Investor Relations
ir@initse.com


Ende der Insiderinformation

02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: init innovation in traffic systems SE
Käppelestraße 4-10
76131 Karlsruhe
Deutschland
Telefon: +49 (0)721 6100 0
Fax: +49 (0)721 6100 399
E-Mail: ir@initse.com
Internet: www.initse.com
ISIN: DE0005759807
WKN: 575980
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200ZOAI9BOLGC1D37
EQS News ID: 2426672

 
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2426672  02.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
04.09.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
14.08.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
01.07.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
24.06.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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