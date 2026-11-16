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EQS-Adhoc: Innok Robotics Group AG evaluiert Durchführung einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums

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EQS-Ad-hoc: Innok Robotics Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Innok Robotics Group AG evaluiert Durchführung einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums

16.11.2026 / 13:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Innok Robotics Group AG evaluiert Durchführung einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums

Regenstauf, 16. November 2026 – Die Innok Robotics Group AG („Innok Robotics“, ISIN: DE000A3EVV13)) prüft derzeit die Durchführung einer Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026. Die ICF BANK AG wurde mit der Prüfung und Vorbereitung der möglichen Kapitalmaßnahme beauftragt.

Mit der potenziellen Kapitalmaßnahme beabsichtigt Innok Robotics, ihre finanzielle Flexibilität zu stärken und die weitere Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie zu unterstützen. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Skalierung des operativen Geschäfts, der Ausbau der internationalen Marktpräsenz sowie die Weiterentwicklung der eigenen Technologieplattform für autonome mobile Roboter (AMR), insbesondere der INSPECTOS-Roboter im Anwendungsbereich Inspection & Surveillance von (kritischer) Infrastruktur durch unbemannte Systeme.

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Eine Entscheidung über die Durchführung der Kapitalerhöhung sowie über deren mögliche Struktur, Umfang und Konditionen wurde bislang nicht getroffen. Diese hängen unter anderem vom Marktumfeld und den weiteren Prüfungsergebnissen ab.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

 

Kontakt für Medien:
Innok Robotics Group AG
Bahnweg 4, 93128 Regenstauf
Daniel Brandt (Head of Marketing & Communications)
Tel.: +49 9402 4739147
E-Mail: daniel.brandt@innok-robotics.de
Web: www.innok-robotics.de		 Kontakt Investor Relations
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de

 

 

 

 



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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Innok Robotics Group AG
Bahnweg 4
93128 Regenstauf
Deutschland
Telefon: +49 9402 47391-0
E-Mail: info@innok-robotics.de
Internet: https://www.innok-robotics.de/
ISIN: DE000A3EVV13
WKN: A3EVV1
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 391200XAR9J8XKA2S009
EQS News ID: 2435678

 
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2435678  16.11.2026 CET/CEST

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