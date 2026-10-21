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EQS-Adhoc: JENOPTIK Aktiengesellschaft: Jenoptik erhöht nach starkem 3. Quartal die Prognose für die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2026 auf rund 22 Prozent

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JENOPTIK AG
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EQS-Ad-hoc: JENOPTIK Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
JENOPTIK Aktiengesellschaft: Jenoptik erhöht nach starkem 3. Quartal die Prognose für die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2026 auf rund 22 Prozent

21.10.2026 / 14:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Der Jenoptik-Konzern verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 eine starke Nachfrage in den OEM-Geschäften, vor allem im Bereich der Halbleiterausrüstungsindustrie. Unter anderem durch den veränderten Produktmix verbesserte sich die EBITDA-Marge des Konzerns auf Basis vorläufiger Zahlen in den ersten neun Monaten auf rund 22 Prozent gegenüber 17,5 Prozent im Vorjahr. Auch für das gesamte Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand daher nun eine EBITDA-Marge von rund 22 Prozent (vorher 20 bis 21 Prozent).
Das Umsatzwachstum im laufenden Jahr sieht der Vorstand unverändert zwischen 5 und 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die hohe Auftragseingangsdynamik vor allem im Halbleiterausrüstungsgeschäft hat sich auch im 3. Quartal weiter fortgesetzt. Auf Basis vorläufiger Zahlen lag der Auftragseingang des Konzerns in den ersten neun Monaten bei 1,1 Mrd Euro (i. Vj. 777,3 Mio Euro). Der Konzernumsatz erreichte mehr als 800 Mio Euro (i. Vj. 753,2 Mio Euro) und das EBITDA lag bei knapp 180 Mio Euro (i. Vj. 131,8 Mio Euro).

Jenoptik veröffentlicht ihre Geschäftszahlen zu den ersten neun Monaten des laufenden Jahres am 10. November 2026.
Kontakt:
Andreas Theisen
Leiter Investor Relations
Tel. 03641-652291


Ende der Insiderinformation

21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: JENOPTIK Aktiengesellschaft
Carl-Zeiss-Straße 1
07743 Jena
Deutschland
Telefon: +49 (0)364 165-2156
Fax: +49 (0)364 165-2804
E-Mail: ir@jenoptik.com
Internet: www.jenoptik.com
ISIN: DE000A2NB601
WKN: A2NB60
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900P34GDHGXK6VB37
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Datum Rating Analyst
15.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.08.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.08.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG

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