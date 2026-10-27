EQS-Adhoc: KAP AG PASST PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026 AN
|
EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Werbung
KAP AG PASST PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026 AN
Fulda, 27. Oktober 2026 – Der Vorstand der KAP AG („KAP“, WKN 620840, ISIN DE0006208408) hat heute im Rahmen des laufenden Abschlussprozesses für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Das Unternehmen erwartet nun Umsatzerlöse im Bereich von 220,0 Mio. EUR bis 240,0 Mio. EUR (bisher: 230,0 Mio. EUR bis 250,0 Mio. EUR) und ein normalisiertes EBITDA im Bereich von 14,5 Mio. EUR bis 17,5 Mio. EUR (bisher: 19,0 Mio. EUR bis 23,0 Mio. EUR).
Die Anpassung der Ergebnisprognose ist insbesondere auf negative Wechselkurseffekte infolge der deutlichen Aufwertung des israelischen Schekels und des ungarischen Forint gegenüber dem Euro zurückzuführen. Darüber hinaus hat im Segment surface technologies ein wesentlicher Kunde im Bereich Elektrofahrzeuge die für den weiteren Jahresverlauf erwarteten Abrufe am Standort Heiche US in Jasper, USA, kurzfristig zurückgenommen. Diese Entwicklung trägt insbesondere zu der niedrigeren Umsatzerwartung bei und führt zugleich zu einer deutlichen Unterauslastung der vorhandenen Kapazitäten, die die Ergebnisentwicklung des Segments belastet.
Der Vorstand
Werbung
Ende der Insiderinformation
27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KAP AG
|Edelzeller Straße 44
|36043 Fulda
|Deutschland
|Telefon:
|06611030
|Fax:
|0661103830
|E-Mail:
|office@kap.de
|Internet:
|www.kap.de
|ISIN:
|DE0006208408
|WKN:
|620840
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900PL69Z32D8WH189
|EQS News ID:
|2423190
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2423190 27.10.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf KAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen