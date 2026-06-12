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EQS-Adhoc: KHD Humboldt Wedag International AG: KHD hebt Ergebnisprognose an

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EQS-Ad-hoc: KHD Humboldt Wedag International AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
KHD Humboldt Wedag International AG: KHD hebt Ergebnisprognose an

04.08.2026 / 16:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Köln, 4. August 2026 – Vor dem Hintergrund der guten Entwicklung der Ertragslage im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahrs 2026 und der aktualisierten Unternehmensplanung hebt die KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, die Ergebnisprognose des Konzerns für das Geschäftsjahr 2026 an.

Die Umsatzerlöse werden um etwa 30 % (vorher: etwa 20 %) oberhalb des Vorjahresniveaus prognostiziert. Im Gegensatz zu der im März veröffentlichten Prognose, in der beim (bereinigten) operativen Ergebnis (EBIT) und der (bereinigten) EBIT-Marge Werte unterhalb des Vorjahres erwartet wurden, plant KHD nunmehr im Konzernabschluss 2026 für das (bereinigte) EBIT und die (bereinigte) EBIT-Marge deutliche Verbesserungen gegenüber dem Geschäftsjahr 2025. Das bereinigte EBIT soll mehr als € 10 Mio. erreichen. Unter Berücksichtigung eines positiven Finanzergebnisses plant KHD ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von mehr als € 15 Mio.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE0006578008
WKN: 657800
Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
KHD Humboldt Wedag International AG
Von-der-Wettern-Str. 4a
51149 Cologne, Germany
Kontakt
KHD Humboldt Wedag International AG
Jürgen Luckas
Chief Financial Officer
Tel.: +49 (0)221 – 6504-1107
E-Mail: juergen.luckas@khd.com
Website: www.khd.com
 


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04.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KHD Humboldt Wedag International AG
Von-der-Wettern-Str. 4a
51149 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 6504 0
Fax: +49 (0)221 6504-1209
E-Mail: info@khd.com
Internet: www.khd.com
ISIN: DE0006578008
WKN: 657800
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299008OP61LV2OHKN14
EQS News ID: 2377150

 
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2377150  04.08.2026 CET/CEST

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31.05.12 KHD Humboldt Wedag International buy UBS AG