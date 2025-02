EQS-Adhoc: KION GROUP AG: Effizienzprogramm mit Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2025; vorläufiges Konzernergebnis für Geschäftsjahr 2024

EQS-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Vorläufiges Ergebnis

VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN NACH

ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 KION GROUP AG

Thea-Rasche-Straße 8

60549 Frankfurt am Main

KION GROUP AG: Effizienzprogramm mit Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2025; vorläufiges Konzernergebnis für Geschäftsjahr 2024 Frankfurt/Main, 4. Februar 2024 Der Vorstand der KION GROUP AG hat in seiner heutigen Sitzung ein Effizienzprogramm zur Erhaltung der Wettbewerbs- und Investitionsfähigkeit des Unternehmens beschlossen. Ziel sind nachhaltige Kosteneinsparungen in Höhe von jährlich etwa EUR 140 bis 160 Mio., vollumfänglich wirksam im Geschäftsjahr 2026. Zur Erreichung dieses Ziels sollen Organisationsstrukturen angepasst und Arbeitsprozesse effizienter gestaltet werden. Dies wird voraussichtlich Auswirkungen auf den Personalbedarf haben, vorbehaltlich der Einbindung der zuständigen Arbeitnehmervertretungen gemäß örtlich anwendbaren Rechts. Zur Umsetzung der Kosteneinsparmaßnahmen werden Einmalaufwendungen im Geschäftsjahr 2025 in Höhe von rund EUR 240 bis 260 Mio. erwartet. Hiervon wird der wesentliche Teil voraussichtlich im Geschäftsjahr 2025 zahlungswirksam. Infolgedessen werden der Free Cashflow und das Konzernergebnis* für das Geschäftsjahr 2025 hinter den Markterwartungen zurückbleiben. Die vorläufigen und ungeprüften Konzernergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 übersteigen die Markterwartungen leicht: Umsatzerlöse: ca. EUR 11.503 Mio. (Vorjahr: EUR 11.434 Mio.)

EBIT bereinigt: ca. EUR 917 Mio. (Vorjahr: EUR 791 Mio.)

EBIT-Marge bereinigt: ca. 8,0% (Vorjahr: 6,9%)

Free Cashflow: ca. EUR 702 Mio. (Vorjahr: EUR 715 Mio.)

ROCE: ca. 8,7% (Vorjahr: 7,7%) Die finalen Konzernkennzahlen der KION GROUP AG für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 sowie die detaillierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 werden wie geplant am 27. Februar 2025 veröffentlicht. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2023 der KION GROUP AG (https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Veröffentlichungen/), insb. auf S. 75 ff. *Das Konzernergebnis ist das auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallende Konzernergebnis. Weitere Informationen für Investoren: Markus Georgi

Senior Vice President Investor Relations

KION Group Communications

Telefon +49 (0)69 201 107 414

markus.georgi@kiongroup.com Raj Junginger

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 942

raj.junginger@kiongroup.com



