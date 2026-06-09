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EQS-Adhoc: Kontron AG: Ad-hoc-Mitteilung / Ennoconn Corporation beabsichtigt Unterbreitung eines Pflichtangebots an die Aktionäre der Kontron AG

10.06.26 18:39 Uhr
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EQS-Ad-hoc: Kontron AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Kontron AG: Ad-hoc-Mitteilung / Ennoconn Corporation beabsichtigt Unterbreitung eines Pflichtangebots an die Aktionäre der Kontron AG

10.06.2026 / 18:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Linz, 10. Juni 2026

 

Ennoconn Corporation, die größte Aktionärin der Kontron AG (www.kontron.com) ("Kontron"), hat Kontron am 10. Juni 2026 darüber informiert, dass sie die Schwelle von 30% der Stimmrechte an Kontron überschritten hat und daher verpflichtet ist, allen Aktionären der Kontron ein Pflichtangebot zum Erwerb ihrer Aktien, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notieren (ISIN: AT0000A0E9W5; WKN: A0X9EJ), zu unterbreiten. Der Angebotspreis soll bei EUR 23,5 je Aktie in bar liegen. Laut Information der Ennoconn Corporation beabsichtigt diese, die Angebotsunterlage zeitnah zu veröffentlichen.

Kontron wird das Pflichtangebot, insbesondere den Angebotspreis, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen prüfen und hierzu Stellung nehmen. Der Preis liegt nur um 2,4% über dem Schlusskurs vom 9. Juni 2026 und liegt nach Angabe von Ennoconn Corporation über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreis von EUR 23,48.

Laut den rechtlichen Vorgaben wird Kontron vor dem Hintergrund der bevorstehenden Veröffentlichung des Pflichtangebots das am 25. März 2026 bekannt gemachte Aktienrückkaufprogramm ("Aktienrückkaufprogramm I 2026") bis zur Durchführung des Pflichtangebotes mit sofortiger Wirkung pausieren.

Hannes Niederhauser, CEO von Kontron, hat bereits erklärt, dass er in Kontron investiert bleibt und das Pflichtangebot in Bezug auf die von ihm gehaltenen Aktien der Kontron im Ausmaß von rund 2,2% des Grundkapitals (1.393.963 Aktien) nicht annehmen wird.



Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

 

 

10.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Telefon: +43 (732) 7664 - 0
E-Mail: ir@kontron.com
Internet: https://www.kontron.com
ISIN: AT0000A0E9W5
WKN: A0X9EJ
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, Wiener Börse (Vienna MTF)
EQS News ID: 2343630

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2343630  10.06.2026 CET/CEST

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