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EQS-Adhoc: Kontron AG: ADHOC Kontron AG  / Mögliches öffentliches Übernahmeangebot durch die Ennoconn Corporation

06.05.26 20:32 Uhr
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EQS-Ad-hoc: Kontron AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Kontron AG: ADHOC Kontron AG  / Mögliches öffentliches Übernahmeangebot durch die Ennoconn Corporation

06.05.2026 / 20:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Kontron wurde von seinem größten Aktionär, der Ennoconn Corporation, darüber informiert, dass der Verwaltungsrat von Ennoconn das Unternehmen heute ermächtigt hat, die 30% Beteiligungsschwelle an Kontron (ohne eigene Aktien) zu überschreiten und damit eine Übernahmeangebotspflicht auszulösen. Diese Ermächtigung wurde unter anderem vor dem Hintergrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms I 2026 von Kontron erteilt, durch das sich Ennoconn der 30% Schwelle nähert.
  • Aufgrund der erhaltenen Informationen erwägt Ennoconn derzeit ernsthaft, die 30% Schwelle zu überschreiten, sei es passiv aufgrund des laufenden Aktienrückkaufs von Kontron oder aktiv durch den Erwerb weiterer Aktien. Für den Fall, dass eine Pflicht zum Abgabe eines Übernahmeangebots ausgelöst wird, erwägt Ennoconn, im Rahmen des Pflichtangebots einen Preis von 23,50 EUR pro Aktie anzubieten.
  • Kontron wird ein potenzielles Pflichtangebot, insbesondere den Angebotspreis, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen prüfen und dazu Stellung nehmen.
  • In Übereinstimmung mit der gesetzlichen Verpflichtung, ein potenzielles Pflichtangebot nicht zu behindern, wird Kontron die Preisobergrenze im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms I 2026 von 24 EUR auf 23,50 EUR anpassen.


Ende der Insiderinformation

06.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Telefon: +43 (732) 7664 - 0
E-Mail: ir@kontron.com
Internet: https://www.kontron.com
ISIN: AT0000A0E9W5
WKN: A0X9EJ
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, Wiener Börse (Vienna MTF)
EQS News ID: 2322752

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2322752  06.05.2026 CET/CEST

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