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EQS-Adhoc: Krones Aktiengesellschaft: Krones passt die Prognose für das Umsatzwachstum 2026 und die Mittelfristziele für 2028 an

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EQS-Ad-hoc: KRONES Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Prognose / Sonstige
Krones Aktiengesellschaft: Krones passt die Prognose für das Umsatzwachstum 2026 und die Mittelfristziele für 2028 an

22.10.2026 / 10:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Auf Grundlage der vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate und der Planungen für das vierte Quartal 2026 hat der Vorstand heute die Prognose für das um Währungs-umrechnungseffekte bereinigte Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2026 gesenkt sowie die Mittelfristziele für 2028 angepasst. Die Ziele für die EBITDA-Marge (10,7 % bis 11,1 %) sowie dem ROCE (19 % bis 20 %) für das Gesamtjahr 2026 behält der Vorstand unverändert bei.
Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte Krones in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatz von rund 4.100 Mio. €. Um Währungsumrechnungseffekte bereinigt lag der Umsatz bei rund 4.140 Mio. €. Hierin enthalten ist ein negativer Umsatzeffekt aus zurückerstatteten US-Zöllen in Höhe von etwa 20 Mio. €. Der um Währungs-umrechnungseffekte bereinigte Umsatz stieg in den ersten drei Quartalen 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 %. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der ersten neun Monate 2026 beträgt voraussichtlich 453 Mio. €. Es enthält einen positiven Ergebniseffekt von etwa 10 Mio.€ aus der Rückerstattung von US-Zöllen. Die um diesen Effekt bereinigte EBITDA-Marge lag nach den ersten drei Quartalen 2026 bei voraussichtlich 10,8 %.
Gemäß den aktuellen Planungen für das vierte Quartal 2026 passt das Unternehmen seine Prognose für das um Währungsumrechnungseffekte bereinigte Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2026 auf 1 % bis 2 % an (bisherige Prognose: 3 % bis 5 %). Grund hierfür sind ungünstige Entwicklungen auf den für Krones relevanten Märkten. Diese wurden durch herausfordernde geopolitische Rahmenbedingungen und daraus resultierende Kostensteigerungen für die Kunden von Krones sowie die anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten ausgelöst. Dies wird das Umsatzwachstum von Krones im vierten Quartal 2026 beeinflussen.
Infolge der angepassten Prognose für das um Währungsumrechnungseffekte bereinigte Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2026 und den anhaltenden herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen passt der Vorstand auch das Mittelfristziel 2028 für den Umsatz an. Für das Geschäftsjahr 2028 rechnet der Vorstand nun mit einem Umsatz von 6,0 Mrd. € bis 6,2 Mrd. € (bisheriges Mittelfristziel: rund 7 Mrd. €). Das Mittelfristziel 2028 für die EBITDA-Marge wird auf 11 % bis 12 % konkretisiert (bisher: 11 % bis 13 %). Das mittelfristige Ziel 2028 für den ROCE von mehr als 20 % bestätigt der Vorstand.
Alle angegebenen Finanzkennzahlen sind vorläufig. Die Mitteilung der Krones AG für das dritte Quartal 2026 wird wie geplant am 06. November 2026 veröffentlicht.
Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2025 des Krones Konzerns im Internet unter https://www.krones.com/media/downloads/GB_2025_Konzern_d.pdf auf der Seite 66.
Kontakt:
Olaf Scholz
Leiter Group Investor Relations und Treasury
Tel.: +49 9401 70-1169
E-Mail: olaf.scholz@krones.com


Ende der Insiderinformation

22.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Krones Aktiengesellschaft
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Deutschland
Telefon: +49 (0)9401 701169
Fax: +49 (0)9401 709 1 1169
E-Mail: investor-relations@krones.com
Internet: www.krones.com
ISIN: DE0006335003
WKN: 633500
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900NY2GSZWWUBW049
EQS News ID: 2420308

 
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21.10.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
15.10.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 KRONES Buy Warburg Research
22.09.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research

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