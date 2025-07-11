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EQS-Adhoc: Lübke Kelber AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital; Zeichnungszusagen liegen vor - Veröffentlichung vorläufiger, untestierter Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025

09.06.26 18:35 Uhr
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EQS-Ad-hoc: Lübke Kelber AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Lübke Kelber AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital; Zeichnungszusagen liegen vor - Veröffentlichung vorläufiger, untestierter Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025

09.06.2026 / 18:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 9. Juni 2026 – Der Vorstand der Lübke Kelber AG (die „Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage die Durchführung der Barkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2024/I beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird danach gegen Bareinlagen um EUR 85.000,00 durch Ausgabe von 85.000 neuen Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 10,00 je Aktie erhöht. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen.

Die neuen Aktien wurden im Wege einer nicht-öffentlichen Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren platziert. Der Gesellschaft liegen Zusagen der Investoren vor, die neuen Aktien im Gesamtvolumen von EUR 850.000,00 (Gesamtausgabebetrag) zu zeichnen und zu übernehmen. Der Gesellschaft fließt aus der Kapitalerhöhung damit ein Bruttoemissionserlös von EUR 850.000,00 zu. Die neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres 2026 gewinnberechtigt.

Mit dem aus der Kapitalerhöhung zufließenden Emissionserlös stärkt die Gesellschaft ihre Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung.

Die nachfolgenden Finanzkennzahlen basieren auf dem noch nicht festgestellten, vorläufigen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Lübke Kelber AG vorläufige Umsatzerlöse in Höhe von EUR 0,59 Mio. (Vorjahr: EUR 0,97 Mio.) und ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von EUR 0,45 Mio. (Vorjahr: EUR 0,04 Mio.). Das vorläufige Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2025 auf EUR 18,04 Mio. Unter Berücksichtigung des aus der vorstehend beschriebenen Kapitalerhöhung zufließenden Emissionserlöses von EUR 850.000,00 erhöht sich das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft auf rechnerisch rund EUR 18,89 Mio.



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09.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lübke Kelber AG
Taunusstr. 6
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 99991400
E-Mail: zentrale@luebke-kelber.de
Internet: www.luebke-kelber-ag.de
ISIN: DE000A35JR33
WKN: A35JR3
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt
EQS News ID: 2342580

 
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2342580  09.06.2026 CET/CEST

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