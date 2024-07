EQS-Adhoc: LAIQON AG: LoI zur Beteiligung von 25% der meine Volksbank Raiffeisenbank eG an der BV Bayerische Vermögen GmbH unterzeichnet

EQS-Ad-hoc: LAIQON AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 LAIQON AG: LoI zur Beteiligung von 25% der meine Volksbank Raiffeisenbank eG an der BV Bayerische Vermögen GmbH unterzeichnet Hamburg, 30. Juli 2024 Der Vorstand der LAIQON AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Letter of Intent („LoI“) mit der meine Volksbank Raiffeisenbank eG, Rosenheim („mVBRB“) unterzeichnet. Gegenstand des LoI ist die weitere Vertiefung der Partnerschaft zwischen der LAIQON AG und der mVBRB in der individuellen Vermögensverwaltung, insbesondere für gehobene Privatkunden. Hierzu beabsichtigt die mVBRB sich mit 25% an der BV Bayerische Vermögen GmbH („BV GmbH“) zu beteiligen. In der BV GmbH bündelt der LAIQON-Konzern nunmehr seine Aktivitäten im Geschäftssegment LAIQON Wealth Management. Dabei geht es um die Umsetzung individueller Vermögensziele mit einem breiten Lösungsangebot. Die BV GmbH betreut mit einem Team von 25 Vermögensverwaltern an 5 Standorten rund 2.400 Kunden und verwaltet aktuell ein Kundenvermögen von rund 1,55 Mrd. EUR AuM. Dies versteht sich einschließlich der Hamburger Vermögensverwaltung Lange Assets & Consulting GmbH, deren Verschmelzung auf die BV GmbH Mitte Juli 2024 eingeleitet wurde. Die mVBRB ist bereits ein bedeutender Partner des LAIQON-Konzerns. An der gemeinsamen meine Bayerische Vermögen GmbH ist die mVBRB mit 75% und die BV GmbH mit 25% beteiligt. Zudem hat sich die mVBRB mit 5,04% direkt an der LAIC Capital GmbH beteiligt. Im Rahmen der im LoI vereinbarten Vertiefung der Partnerschaft soll die mVBRB nach Abschluss der Due Diligence eine Beteiligung in Höhe von 25% an der BV GmbH von der LAIQON AG erwerben. Davon soll ein erster Teil-Schritt von 9,9% direkt vollzogen werden. Für den Vollzug der weiteren 15,1% auf 25% in einem zweiten Teil-Schritt ist zuvor der Abschluss eines Inhaberkontrollverfahrens durch die Bundeanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erforderlich. Der Abschluss des Kauf- und Übertragungsvertrages zum Erwerb der 25% an der BV GmbH ist innerhalb der nächsten drei Monate vorgesehen. Über die finanziellen Details der Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart Zudem wird in dem Vertrag auch die 25% Beteiligung der BV GmbH an der meine Bayerische Vermögen GmbH auf die LAIQON AG im Wege einer Sachentnahme übertragen. Ziel beider Parteien ist es, durch die Vertiefung der bisherigen strategischen Partnerschaft weitere Marktanteile im stark wachsenden Markt der Vermögensverwaltung für gehobene Privatkunden zu gewinnen und insbesondere die Präsenz im Vermögensverwaltungsbereich in der Region Oberbayern weiter zu stärken. DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN. Kontakt: Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

