EQS-Adhoc: Lampetia AG: Einigung über die Beendigung von Rechtsstreitigkeiten

16.07.26 22:00 Uhr

Lampetia AG: Einigung über die Beendigung von Rechtsstreitigkeiten Hamburg, 16. Juli 2026 – Im Rahmen einer zwischen der Mehrheitsaktionärin und weiteren Aktionären der Lampetia AG („LIAG“, ISIN DE000A2DA406 ) erzielten Einigung hat sich die LIAG heute mit den jeweiligen Verfahrensbeteiligten auf die Beendigung sämtlicher anhängiger Rechtsstreitigkeiten geeinigt. Dies betrifft insbesondere die aktienrechtlichen Anfechtungsklagen gegen die Beschlüsse der Hauptversammlungen der LIAG vom 25. Juni 2024 und 18. November 2025 sowie die mit Ad-hoc-Mitteilung vom 4. April 2025 bekanntgemachte und in der Beschwerdeinstanz anhängige Anordnung einer Sonderprüfung. Lampetia AG Andre Baalhorn, Vorstand

EQS-Ad-hoc: Lampetia AG / Schlagwort(e): Sonstiges Lampetia AG: Einigung über die Beendigung von Rechtsstreitigkeiten 16.07.2026 / 22:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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