EQS-Adhoc: Lampetia AG hebt Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an
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EQS-Ad-hoc: Lampetia AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
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Lampetia AG hebt Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an
Vor diesem Hintergrund erwartet die LIAG, dass der Jahresüberschuss der Tochtergesellschaft im laufenden Geschäftsjahr die ursprüngliche Planung von rund 700 TEUR (nach Steuern) deutlich übertreffen wird. Nach aktuellem Kenntnisstand geht der Vorstand von einem Jahresüberschuss im Bereich von etwa 3,0 Mio. Euro aus.
Da die LIAG keinen Konzernabschluss erstellt, wird das Ergebnis erst nach einer Dividendenausschüttung der Tochtergesellschaft zu einem späteren Zeitraum Wirkung im Jahresabschluss der LIAG zeigen.
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Die Anpassung der Ergebnisprognose resultiert ausschließlich aus dem genannten Sondereffekt aus der Performancefee. Eine solche Performancefee steht der Tochtergesellschaft aufgrund der deutlich positiven Entwicklung des Investmentfonds LI Multi Leaders Fund (ISIN DE000A0MUW08) bei Erreichen einer bestimmten Wertsteigerung zu. Das operative Kerngeschäft entwickelt sich im Rahmen der bisherigen Erwartungen.
Andre Baalhorn, Vorstand
Heidenkampsweg 75
E-Mail: ir@lampetia-ag.de
Ende der Insiderinformation
01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lampetia AG
|Heidenkampsweg 75
|20097 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 123 92 163
|E-Mail:
|ir@lampetia-ag.de
|ISIN:
|DE000A2DA406
|WKN:
|A2DA40
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
|EQS News ID:
|2358300
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2358300 01.07.2026 CET/CEST
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