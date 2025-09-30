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EQS-Adhoc: Lampetia AG hebt Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an

01.07.26 19:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PCP PublicCapitalPartners AG
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EQS-Ad-hoc: Lampetia AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Lampetia AG hebt Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an

01.07.2026 / 19:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lampetia AG hebt Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an

Hamburg, 1. Juli 2026 – Einer 100%igen Tochtergesellschaft der Lampetia AG („LIAG“, ISIN DE000A2DA406) fließt im laufenden Geschäftsjahr ein Sonderertrag aus einer performanceabhängigen Gebühr zu.

Vor diesem Hintergrund erwartet die LIAG, dass der Jahresüberschuss der Tochtergesellschaft im laufenden Geschäftsjahr die ursprüngliche Planung von rund 700 TEUR (nach Steuern) deutlich übertreffen wird. Nach aktuellem Kenntnisstand geht der Vorstand von einem Jahresüberschuss im Bereich von etwa 3,0 Mio. Euro aus.

Da die LIAG keinen Konzernabschluss erstellt, wird das Ergebnis erst nach einer Dividendenausschüttung der Tochtergesellschaft zu einem späteren Zeitraum Wirkung im Jahresabschluss der LIAG zeigen.

Die Anpassung der Ergebnisprognose resultiert ausschließlich aus dem genannten Sondereffekt aus der Performancefee. Eine solche Performancefee steht der Tochtergesellschaft aufgrund der deutlich positiven Entwicklung des Investmentfonds LI Multi Leaders Fund (ISIN DE000A0MUW08) bei Erreichen einer bestimmten Wertsteigerung zu. Das operative Kerngeschäft entwickelt sich im Rahmen der bisherigen Erwartungen.

Lampetia AG

Andre Baalhorn, Vorstand

Heidenkampsweg 75
20097 Hamburg

E-Mail: ir@lampetia-ag.de
Website: https://lampetia-ag.de



Ende der Insiderinformation

01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lampetia AG
Heidenkampsweg 75
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 89 123 92 163
E-Mail: ir@lampetia-ag.de
ISIN: DE000A2DA406
WKN: A2DA40
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
EQS News ID: 2358300

 
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