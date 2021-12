EQS-Adhoc: Landis+Gyr ernennt Sean Cromie zum neuen EVP Americas

EQS-Ad-hoc: Landis+Gyr Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Cham, Schweiz - 21. Dezember 2021 - Der Verwaltungsrat der Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND) hat heute, mit Wirkung zum 1. Januar 2022, Sean Cromie zum Executive Vice President und Head of Americas sowie Mitglied der Konzernleitung ernannt. Sein Vorgänger, Prasanna Venkatesan, wird die Position des Executive Vice President Strategy übernehmen. Sean Cromie stiess im Juni 2020 als Executive Vice President Operations und Supply Chain Management zu Landis+Gyr. Er war massgeblich an der Rationalisierung der Produktionsprozesse bei Landis+Gyr und der Stabilisierung der Lieferkette während der Periode der weltweiten Komponentenknappheit beteiligt. Vor seinem Eintritt bei Landis+Gyr war Sean Cromie, ein irischer und US-amerikanischer Staatsbürger, in verschiedenen Positionen als President, General Manager, Managing Director und Business Unit Manager in den Bereichen Automobilzulieferer und Flugzeuginnenausstattung und -dienstleistungen tätig. Er verfügt als erfahrene globale Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter Kundenorientierung, operativer Erfahrung und organisatorischem Scharfsinn über die notwendigen Fähigkeiten, die in seiner neuen Position als Head of Americas zum Erfolg beitragen werden. Des Weiteren hat Herr Cromie einen Bachelor of Combined Sciences von der Ulster University (Nordirland). Prasanna Venkatesan, derzeit Executive Vice President und Head of Americas, wird zum Executive Vice President Strategy ernannt. In dieser Funktion wird Prasanna Venkatesan seine hervorragende Zusammenarbeit mit dem CEO und dem Verwaltungsrat fortsetzen, um die Geschäftsstrategie des Unternehmens zu definieren und voranzutreiben und das Unternehmen für profitables Wachstum zu positionieren, sowohl organisch als auch anorganisch. "Prasanna hat die Region Americas massgeblich geprägt, und ich möchte ihm im Namen von Landis+Gyr für sein Engagement und seinen Einsatz in den letzten sieben Jahren danken. Wie unsere jüngsten Erfolge zeigen, verfügt Prasanna über einmalige Kenntnisse unserer Branche und unserer Kunden, was ihn perfekt positioniert, um unsere strategischen Initiativen und die Transformation auf die nächste Stufe zu heben", sagte Werner Lieberherr, Chief Executive Officer der Landis+Gyr Group AG. "Gleichzeitig freuen wir uns sehr, die Ernennung von Sean zum Head of Americas bekannt zu geben, und ich freue mich darauf, eng mit ihm zusammenzuarbeiten, um den weiteren Erfolg in unserer Region Americas voranzutreiben. Als vertrauenswürdiges Mitglied des Führungsteams von Landis+Gyr wird Sean die Zukunft unseres Segments Americas gestalten und sicherstellen, dass wir die gegenüber unseren Kunden gemachten Verpflichtungen erfüllen, während wir unsere Kunden mit führenden Innovationen dazu befähigen, Energie besser zu managen." Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Angebote der Industrie liefern wir innovative und flexible Lösungen und helfen damit Energieversorgungsunternehmen, deren komplexe Herausforderungen in den Bereichen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure zu meistern. Mit einem Umsatz von USD 1.4 Milliarden im Geschäftsjahr 2020 beschäftigt Landis+Gyr rund 5'000 Mitarbeitende in über 30 Ländern auf allen fünf Kontinenten mit der Mission, Energie besser zu managen. Weitere Informationen finden Sie unter www.landisgyr.com. Kontakt Medien

