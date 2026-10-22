DAX 25.372 -1,1%ESt50 6.087 -1,9%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,75 -2,8%Nas 26.053 -2,4%Bitcoin 72.240 -3,5%Euro 1,1229 -0,0%Öl 112,4 +3,3%Gold 4.045 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky geht Ende Januar 2027 in den Ruhestand

Werte in diesem Artikel
Aktien
LION E-Mobility AG
1.40 EUR -0.12 EUR -7.89 %
Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky geht Ende Januar 2027 in den Ruhestand

22.10.2026 / 18:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky geht Ende Januar 2027 in den Ruhestand

Zug, 22. Oktober 2026 – Dr. Joachim Damasky, Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrats der LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270), tritt im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat mit Ablauf des 31. Januar 2027 in den Ruhestand. Zum selben Zeitpunkt scheidet er aus dem Verwaltungsrat aus. Bis dahin bleibt Dr. Damasky im Amt, um einen geordneten Übergang sicherzustellen, und steht LION danach weiterhin als Berater zur Verfügung. Das operative Geschäft wird künftig von einem neuen Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaften LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH geleitet, der in Kürze bekannt gegeben wird.
Verantwortlich für die Mitteilung: Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG:
Ian Mukherjee, Präsident des Verwaltungsrates

LION E-Mobility Investor Relations:
Kirchhoff Consult
lion@kirchhoff.de
ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com
 


Ende der Insiderinformation

22.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LION E-Mobility AG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 (0) 41 749 40 75
E-Mail: info@lionemobility.com
Internet: www.lionemobility.com
ISIN: CH0560888270
WKN: A2QH97
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
LEI Code: 391200APPWFDYDGV1M54
EQS News ID: 2419918

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Werbung

2419918  22.10.2026 CET/CEST

Aktuelle LION E-Mobility Aktie News

Werbung

LION E-Mobility Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LION E-Mobility nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.