EQS-Adhoc: LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky geht Ende Januar 2027 in den Ruhestand
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EQS-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
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LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky geht Ende Januar 2027 in den Ruhestand
Zug, 22. Oktober 2026 – Dr. Joachim Damasky, Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrats der LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270), tritt im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat mit Ablauf des 31. Januar 2027 in den Ruhestand. Zum selben Zeitpunkt scheidet er aus dem Verwaltungsrat aus. Bis dahin bleibt Dr. Damasky im Amt, um einen geordneten Übergang sicherzustellen, und steht LION danach weiterhin als Berater zur Verfügung. Das operative Geschäft wird künftig von einem neuen Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaften LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH geleitet, der in Kürze bekannt gegeben wird.
Verantwortlich für die Mitteilung: Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG:
Ian Mukherjee, Präsident des Verwaltungsrates
LION E-Mobility Investor Relations:
Kirchhoff Consult
lion@kirchhoff.de
ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LION E-Mobility AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0) 41 749 40 75
|E-Mail:
|info@lionemobility.com
|Internet:
|www.lionemobility.com
|ISIN:
|CH0560888270
|WKN:
|A2QH97
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200APPWFDYDGV1M54
|EQS News ID:
|2419918
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2419918 22.10.2026 CET/CEST
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