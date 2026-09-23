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EQS-Adhoc: LPKF erhält Kaufabsichtserklärung von führendem asiatischen Hersteller im Bereich Advanced Semiconductor Packaging – Bestätigung als Ausrüster für Produktionshochlauf

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LPKF Laser & Electronics AG
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EQS-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
LPKF erhält Kaufabsichtserklärung von führendem asiatischen Hersteller im Bereich Advanced Semiconductor Packaging – Bestätigung als Ausrüster für Produktionshochlauf

23.09.2026 / 14:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung - Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

LPKF erhält Kaufabsichtserklärung von führendem asiatischen Hersteller im Bereich Advanced Semiconductor Packaging – Bestätigung als Ausrüster für Produktionshochlauf

Garbsen, 23. September 2026 – Die LPKF Laser & Electronics SE hat von einem führenden asiatischen Hersteller für Advanced Semiconductor Packaging eine Absichtserklärung zum Kauf ihrer NEXAR LIDE-Glasbearbeitungssysteme erhalten, womit die Auswahl von LPKF als Teil der Produktionskette bestätigt wird. Der Kunde plant, die Systeme für den anfänglichen Hochlauf seiner Produktionsanlage für Glassubstrate für hochleistungsfähige Advanced Packaging-Lösungen einzusetzen. Die Erklärung bestätigt die Absicht, Anlagen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich zu erwerben, wobei die Bestellung in Kürze erwartet wird. Das Projekt unterstützt die Wachstumsstrategie von LPKF im glasbasierten Advanced Packaging für Anwendungen im High-Performance Computing und in der Künstlichen Intelligenz.

 


Kontakt:
Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations


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23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE
Osteriede 7
30827 Garbsen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 5131 7095-0
Fax: +49 (0) 5131 7095-95
E-Mail: investorrelations@lpkf.com
Internet: www.lpkf.com
ISIN: DE0006450000
WKN: 645000
Indizes: SDAX
Börsen: Freiverkehr in Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900BCQXUJL7J96G45
EQS News ID: 2404032

 
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2404032  23.09.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
27.07.26 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research
17.09.25 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research
02.05.25 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research
30.04.25 LPKF LaserElectronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.25 LPKF LaserElectronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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