DAX 25.475 +0,3%ESt50 6.343 +0,4%MSCI World 4.909 -0,3%Top 10 Crypto 11,16 -1,7%Nas 26.798 -0,1%Bitcoin 73.322 -0,6%Euro 1,1351 +0,1%Öl 102,7 +0,1%Gold 4.201 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
LPKF Laser & Electronics AG
16.50 EUR 0.70 EUR 4.43 %
Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

30.09.2026 / 10:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

 

LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Garbsen, 30. September 2026 – Der Vorstand der LPKF Laser & Electronics SE hat heute beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 anzupassen.

Ein größerer Solar-Auftrag, der für die Erreichung der Prognose wesentlich war, verzögert sich und wird voraussichtlich nicht mehr rechtzeitig eintreffen, um noch im laufenden Geschäftsjahr umsatzwirksam zu werden. Auch Bestellungen im Rahmen des erfolgreichen Einstiegs in den Advanced Packaging-Markt werden später als ursprünglich erwartet eintreffen, so dass diese erst im nächsten Geschäftsjahr zum Umsatz beitragen. Diese Verschiebungen können aus heutiger Sicht nicht durch die Umsatzentwicklung in anderen Geschäftsbereichen kompensiert werden.

Damit ist die bisherige Umsatzprognose für das Gesamtjahr nicht mehr erreichbar. LPKF erwartet nun einen Konzernumsatz von 93 bis 100 Mio. EUR (vorher: 105 bis 120 Mio. EUR) und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen -7,0 % und -2,5 % (vorher: -3,0 % und 4,5 %).

Werbung

Das laufende Programm zur Effizienzsteigerung liegt im Bereich der Kostenreduktion über den erwarteten Zielwerten, kann aber die schwache Geschäftsentwicklung nicht vollumfänglich kompensieren.

Der strategische Schwerpunkt von LPKF liegt unverändert auf dem Zukunftsfeld Advanced Packaging im Halbleitermarkt, in dem das Unternehmen mit seiner Technologieplattform stark positioniert ist. Advanced Packaging ist damit klarer Wachstumsschwerpunkt von LPKF und zentraler Baustein für die zukünftige Wertsteigerung.

ERLÄUTERUNG DER KENNZAHLEN:

EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern
EBIT-Marge: Ergebnis vor Zinsen und Steuern / Umsatz x 100
Bereinigtes EBIT: Das bereinigte EBIT ergibt sich aus dem EBIT unter Herausrechnung von Restrukturierungs- und Abfindungskosten, Effekten aus Veränderungen des Konsolidierungskreises sowie Anpassungen des Long-Term-Incentive (LTI), die sich aus Schwankungen des Performance Faktors oder des Aktienkurses ergeben. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet LPKF im Zuge des Transformationsprogramms North Star mit außergewöhnlich hohen Restrukturierungskosten in Höhe von rund 3 – 4 % des Umsatzes.

Werbung


Kontakt:
Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations


Ende der Insiderinformation

30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE
Osteriede 7
30827 Garbsen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 5131 7095-0
Fax: +49 (0) 5131 7095-95
E-Mail: investorrelations@lpkf.com
Internet: www.lpkf.com
ISIN: DE0006450000
WKN: 645000
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900BCQXUJL7J96G45
EQS News ID: 2407712

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2407712  30.09.2026 CET/CEST

Aktuelle LPKF Laser Electronics Aktie News

Werbung

LPKF Laser Electronics Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LPKF Laser Electronics nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.07.26 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research
17.09.25 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research
02.05.25 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research
30.04.25 LPKF LaserElectronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.25 LPKF LaserElectronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.