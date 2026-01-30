EQS-Adhoc: LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben

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LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben



04.05.2026 / 17:28 CET/CEST

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LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben



Lichtenau, 04.05.2026 – Mit großer Trauer gibt die LS telcom AG bekannt, dass Herr Dr. Winfried Holtermüller, der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, unerwartet verstorben ist.

Bis zur Wahl eines Nachfolgers wird der Aufsichtsrat kommissarisch vom stellvertretenden Vorsitzenden, Prof. Dr. Winfried Lieber, geleitet.

Kontakt:

Katrin Bleich

Investor Relations

IR@LStelcom.com

Fon: +49 7227 9535-600

Fax: +49 7227 9535-605

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