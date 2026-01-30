EQS-Adhoc: LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: LS telcom AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Werbung
Werbung
LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben
Lichtenau, 04.05.2026 – Mit großer Trauer gibt die LS telcom AG bekannt, dass Herr Dr. Winfried Holtermüller, der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, unerwartet verstorben ist.
Bis zur Wahl eines Nachfolgers wird der Aufsichtsrat kommissarisch vom stellvertretenden Vorsitzenden, Prof. Dr. Winfried Lieber, geleitet.
Kontakt:
Katrin Bleich
Investor Relations
IR@LStelcom.com
Fon: +49 7227 9535-600
Fax: +49 7227 9535-605
Ende der Insiderinformation
04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LS telcom AG
|Im Gewerbegebiet 31-33
|77839 Lichtenau
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7227 / 9535 - 600
|Fax:
|+49 (0)7227 / 9535 - 605
|E-Mail:
|IR@LStelcom.com
|Internet:
|www.LStelcom.com
|ISIN:
|DE0005754402
|WKN:
|575440
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2320890
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2320890 04.05.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf LS telcom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LS telcom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent