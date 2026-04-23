DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +3,3%Nas27.015 +0,4%Bitcoin62.770 -0,4%Euro1,1669 +0,2%Öl92,05 -1,4%Gold4.552 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Dell Technologies A2N6WP Micron Technology 869020 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen weiter in Rekordlaune -- USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL im Fokus
Top News
Reform bei neuen Aktien: SEC schlägt weitreichende Erleichterungen für Börsengänge vor Reform bei neuen Aktien: SEC schlägt weitreichende Erleichterungen für Börsengänge vor
Bullen-Rally oder Totalabsturz? Warum sich Top-Analysten bei Goldpreis so uneins sind wie nie Bullen-Rally oder Totalabsturz? Warum sich Top-Analysten bei Goldpreis so uneins sind wie nie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-Adhoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Veränderung der Aktionärsstruktur

29.05.26 19:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG
19,50 EUR 3,00 EUR 18,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Veränderung der Aktionärsstruktur

29.05.2026 / 19:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Ad hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR

LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG

- Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -

 

Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft: Veränderung der Aktionärsstruktur

München, 29.05.2026 – Die Ludwig Beck AG wurde heute darüber informiert, dass der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Christian Greiner, und auch die Aktionärin INTRO-Verwaltungs GmbH ihre Beteiligungen an der Ludwig Beck AG heute an Herrn Alfons Doblinger verkauft und übertragen haben. Verkauf und Übertragung der Beteiligungen stehen unter der aufschiebenden Bedingung der Kartellfreigabe. Herr Christian Greiner war bislang unmittelbar und über die von ihm gehaltene Christian Rudolf Greiner Verwaltungs GmbH mit insgesamt rd. 26,3 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt und die INTRO-Verwaltungs GmbH bislang mit rd. 25,2 %. Durch den Erwerb wird Herr Alfons Doblinger Mehrheitsaktionär der Gesellschaft und hält nach Kartellfreigabe unmittelbar und mittelbar insgesamt rd. 77 % des Grundkapitals und der Stimmrechte an der Gesellschaft.

 

Kontakt Investor Relations:
LUDWIG BECK AG
A. Deubel
t: +49 89 23691-745
ir@ludwigbeck.de

 

 



Ende der Insiderinformation

29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Marienplatz 11
80331 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 2 36 91-0
Fax: +49 (0)89 2 36 91-600
E-Mail: info@ludwigbeck.de
Internet: www.ludwigbeck.de
ISIN: DE0005199905
WKN: 519990
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2336204

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2336204  29.05.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2019Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier KaufenGBC
02.08.2019Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier KaufenGBC
15.05.2019Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier KaufenGBC
11.04.2019Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier KaufenGBC
26.10.2018Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier KaufenGBC
DatumRatingAnalyst
29.10.2019Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier KaufenGBC
02.08.2019Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier KaufenGBC
15.05.2019Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier KaufenGBC
11.04.2019Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier KaufenGBC
26.10.2018Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier KaufenGBC
DatumRatingAnalyst
27.10.2017Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier HaltenGBC
04.05.2017Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier HaltenGBC
12.04.2017Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier HaltenGBC
04.11.2016Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier HaltenGBC
04.08.2016Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier HaltenGBC
DatumRatingAnalyst
20.05.2009LUDWIG BECK verkaufenPrior Börse
15.05.2009LUDWIG BECK verkaufenGSC Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen