EQS-Adhoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Veränderung der Aktionärsstruktur
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EQS-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Sonstiges
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Ad hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR
LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG
- Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -
Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft: Veränderung der Aktionärsstruktur
München, 29.05.2026 – Die Ludwig Beck AG wurde heute darüber informiert, dass der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Christian Greiner, und auch die Aktionärin INTRO-Verwaltungs GmbH ihre Beteiligungen an der Ludwig Beck AG heute an Herrn Alfons Doblinger verkauft und übertragen haben. Verkauf und Übertragung der Beteiligungen stehen unter der aufschiebenden Bedingung der Kartellfreigabe. Herr Christian Greiner war bislang unmittelbar und über die von ihm gehaltene Christian Rudolf Greiner Verwaltungs GmbH mit insgesamt rd. 26,3 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt und die INTRO-Verwaltungs GmbH bislang mit rd. 25,2 %. Durch den Erwerb wird Herr Alfons Doblinger Mehrheitsaktionär der Gesellschaft und hält nach Kartellfreigabe unmittelbar und mittelbar insgesamt rd. 77 % des Grundkapitals und der Stimmrechte an der Gesellschaft.
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Kontakt Investor Relations:
Ende der Insiderinformation
29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
|Marienplatz 11
|80331 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 2 36 91-0
|Fax:
|+49 (0)89 2 36 91-600
|E-Mail:
|info@ludwigbeck.de
|Internet:
|www.ludwigbeck.de
|ISIN:
|DE0005199905
|WKN:
|519990
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2336204
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2336204 29.05.2026 CET/CEST
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