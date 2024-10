EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von 0,9 Mrd. €

EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

Im dritten Quartal 2024 verlief die operative Entwicklung in allen Geschäftsbereichen anhaltend erfreulich. Aufgrund überdurchschnittlich hoher Großschäden durch Naturkatastrophen in der Schaden/Unfall-Rückversicherung erzielte Munich Re ein vorläufiges Nettoergebnis von rund 0,9 Mrd. € (Konsens 1.419 Mio. €*). Mit rund 0,5 Mrd. € war Hurrikan Helene, der schwere Verwüstungen im Südosten der USA anrichtete, der größte Einzelschaden. Auf eine Belastung in ähnlicher Größenordnung summierten sich drei Schadenereignisse in Kanada. Neben einer Reihe weiterer Naturkatastrophen und menschengemachter Schäden führten auch Sturmtief Boris mit Überflutungen in Zentral- und Osteuropa und Hurrikan Beryl in den USA und der Karibik zu erheblichen Schäden. Auf Basis des sehr guten Nettoergebnisses nach neun Monaten von 4,7 Mrd. € geht Munich Re trotz einer zu erwartenden signifikanten Schadenbelastung durch Hurrikan Milton mittlerweile davon aus, das Ergebnisziel für 2024 von 5 Mrd. € zu übertreffen. Über die endgültigen Ergebnisse des dritten Quartals wird Munich Re wie geplant am 7. November berichten. * Mittelwert aus Schätzungen von 10 Finanzanalysten

Dr. Stefan Gehring

Kontakt:
Dr. Stefan Gehring
General Counsel & Group Compliance Officer



