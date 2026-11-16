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EQS-Adhoc: Marley Spoon Group SE: Change in the Supervisory Board

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468 SPAC II SE Registered Shs -A-
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EQS-Ad-hoc: Marley Spoon Group SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Marley Spoon Group SE: Change in the Supervisory Board

16.11.2026 / 16:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Luxembourg, 16 November 2026. Marley Spoon Group SE (ISIN: LU2380748603, the “Company”) announces that Dr. Ralph Kudla resigned today as member and chairman of the Supervisory Board with immediate effect.

The remaining members of the Supervisory Board appointed Mr. Paul Schaut as a member of the Supervisory Board on a temporary basis (co-optation), with effect from today. The Supervisory Board then elected Mr. John Engel as its new chairman.

Notifying Person: Peter Lorenz, General Counsel
Kontakt:
Peter Lorenz, General Counsel
peter.lorenz@marleyspoon.com


Ende der Insiderinformation

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Marley Spoon Group SE
9 Rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Luxemburg
E-Mail: ir@marleyspoon.com
Internet: www.marleyspoongroup.com
ISIN: LU2380748603, LU2380748785
WKN: A3C81B
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 222100A4X237BRODWF67
EQS News ID: 2435918

 
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2435918  16.11.2026 CET/CEST

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