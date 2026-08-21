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EQS-Adhoc: Marley Spoon Group SE: Marley Spoon Group SE vereinbart weitere Restrukturierungs- und Refinanzierungsmaßnahmen für Marley Spoon SE

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EQS-Ad-hoc: Marley Spoon Group SE / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
Marley Spoon Group SE: Marley Spoon Group SE vereinbart weitere Restrukturierungs- und Refinanzierungsmaßnahmen für Marley Spoon SE

02.09.2026 / 16:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Marley Spoon Group SE vereinbart weitere Restrukturierungs- und Refinanzierungsmaßnahmen für Marley Spoon SE
  • Weitere Restrukturierung und Refinanzierung der bestehenden Finanzierung von Marley Spoon SE vereinbart
  • Restrukturierungs-Bridge-Finanzierung von bis zu EUR 8,1 Mio.
Luxemburg, 2. September 2026 – Marley Spoon Group SE (ISIN: LU2380748603, „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass der Vorstand der deutschen Tochtergesellschaft Marley Spoon SE („MSSE“) heute mit Runway Growth Finance weitere Maßnahmen zur Restrukturierung und Refinanzierung der bestehenden Finanzierung der MSSE vereinbart hat.
Die Anpassungen beinhalten auch die Vorbereitung einer neuen auf einen überarbeiteten Business Plan angepassten Finanzierung, durch welche die bestehende Finanzierung vollständig abgelöst werden soll.
Zur Überbrückung des Liquiditätsbedarfs bis zur Umsetzung der angepassten Finanzierung, welche für Ende November 2026 geplant ist, stellen die Kreditgeber eine auf die neue Finanzierung anzurechnende Restrukturierungs-Bridge-Finanzierung von bis zu EUR 8,1 Mio. bereit. Die Verfügbarkeit der Bridge-Finanzierung ist an die Einhaltung von Restrukturierungs- und Refinanzierungsmeilensteine geknüpft.
Die Anpassung des Business Plans soll Kosteneinsparungen, ein effizienteres Marketing sowie neue länderspezifische lokale Initiativen umfassen.
Kontakt:
Peter Lorenz, General Counsel
peter.lorenz@marleyspoon.com


Ende der Insiderinformation

02.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Marley Spoon Group SE
9 Rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Luxemburg
E-Mail: ir@marleyspoon.com
Internet: www.marleyspoongroup.com
ISIN: LU2380748603, LU2380748785
WKN: A3C81B
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 222100A4X237BRODWF67
EQS News ID: 2392784

 
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