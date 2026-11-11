EQS-Adhoc: Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG: HERMLE hebt Ergebnisprognose für 2026 an

EQS-Ad-hoc: Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG: HERMLE hebt Ergebnisprognose für 2026 an



11.11.2026 / 11:00 CET/CEST

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Werbung HERMLE hebt Ergebnisprognose für 2026 an Gosheim, 11. November 2026 – Die Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG hebt ihre Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 an. Der schwäbische Werkzeugmaschinen- und Automationsspezialist rechnet nun mindestens mit einem Betriebsergebnis auf Vorjahresniveau und bestenfalls einem Zuwachs im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Bisher hatte HERMLE im günstigsten Szenario einen Wert auf Vorjahreshöhe prognostiziert. Grundlage für die Anhebung sind aktuell geringer als erwartete Belastungen aus Risiken in der Lieferkette. Der Konzernumsatz dürfte 2026 um rund 10 % zunehmen und damit die bisherige Prognoseobergrenze erreichen. Neben der höheren Auslastung profitiert das HERMLE-Ergebnis auch stärker als angenommen von ertragreichen Einzelprojekten und Verschiebungen im Produktmix. Wegen des extrem volatilen weltwirtschaftlichen Umfelds bleiben die Risiken im Beschaffungsbereich grundsätzlich bestehen. Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG Benedikt Hermle

Vorstandsvorsitzender



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Die Daten zum Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2026 veröffentlicht HERMLE am 18. November 2026 in der Zwischenmitteilung innerhalb des zweiten Halbjahres. Werbung Die Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren sowie von kompletten Automationslösungen aus einer Hand. 2025 erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 491,9 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von 69,2 Mio. Euro. HERMLE-Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Maschinenbau, der Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Elektronik- und Chipindustrie, optischen Industrie, Energietechnik, dem Werkzeug- und Formenbau und der Automobilindustrie sowie deren Zulieferindustrien zum Einsatz. HERMLE-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt. Medienkontakt: Redaktionsbüro tik GmbH, Gabriele Rechinger, T 0911 988 170 72, E-Mail: info@tik-online.de

Bildmaterial: Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG, Abteilung Marketing, E-Mail: marketing@hermle.de

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