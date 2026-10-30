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EQS-Adhoc: MAX Automation SE: MAX Automation SE präzisiert und passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an

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MAX Automation SE
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EQS-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
MAX Automation SE: MAX Automation SE präzisiert und passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an

30.10.2026 / 18:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014

MAX Automation SE: MAX Automation SE präzisiert und passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an

Hamburg, 30. Oktober 2026 – Die MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588) hat heute die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 präzisiert und nach unten angepasst. Die MAX Automation SE erwartet nun einen Umsatz zwischen EUR 300 Mio. und EUR 330 Mio. (bisher: zwischen EUR 320 Mio. und EUR 370 Mio.) sowie ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen EUR 10 Mio. und EUR 14 Mio. (bisher: zwischen EUR 12 Mio. und EUR 18 Mio.).

Maßgeblich für die Anpassung sind vor allem die operative Entwicklung der Vecoplan Gruppe, die aufgrund eines niedrigeren Auftragseingangs hinter den Erwartungen zurückbleibt, sowie erhöhte Restrukturierungskosten in diesem Segment und anfallende Restrukturierungskosten bei NSM + Jücker.

Weitergehende Finanzinformationen

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Eine Pressemitteilung mit Finanzinformationen zum dritten Quartal 2026 der MAX Automation SE wird am 10. November 2026 veröffentlicht.

KONTAKT:

Marcel Neustock
Leiter Investor Relations
Tel.: +49 – 40 – 8080 582 75
investor.relations@maxautomation.com
www.maxautomation.com

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN:

Susan Hoffmeister
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Tel.: +49 – 89 – 125 09 03 33
sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

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Ende der Insiderinformation

30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MAX Automation SE
Steinhöft 11
20459 Hamburg
Deutschland
Telefon: +4940808058270
Fax: +4940808058299
E-Mail: investor.relations@maxautomation.com
Internet: www.maxautomation.com
ISIN: DE000A2DA588
WKN: A2DA58
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200LVVLZVDYZGZB05
EQS News ID: 2425926

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2425926  30.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
23.11.12 MAX Automation buy Close Brothers Seydler Research AG
13.08.12 MAX Automation buy Close Brothers Seydler Research AG
22.06.12 MAX Automation halten Der Aktionär
11.06.12 MAX Automation buy Close Brothers Seydler Research AG
26.04.12 MAX Automation buy Close Brothers Seydler Research AG

Information

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