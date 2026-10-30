EQS-Adhoc: MAX Automation SE: MAX Automation SE präzisiert und passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an
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EQS-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
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VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014
Hamburg, 30. Oktober 2026 – Die MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588) hat heute die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 präzisiert und nach unten angepasst. Die MAX Automation SE erwartet nun einen Umsatz zwischen EUR 300 Mio. und EUR 330 Mio. (bisher: zwischen EUR 320 Mio. und EUR 370 Mio.) sowie ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen EUR 10 Mio. und EUR 14 Mio. (bisher: zwischen EUR 12 Mio. und EUR 18 Mio.).
Maßgeblich für die Anpassung sind vor allem die operative Entwicklung der Vecoplan Gruppe, die aufgrund eines niedrigeren Auftragseingangs hinter den Erwartungen zurückbleibt, sowie erhöhte Restrukturierungskosten in diesem Segment und anfallende Restrukturierungskosten bei NSM + Jücker.
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Eine Pressemitteilung mit Finanzinformationen zum dritten Quartal 2026 der MAX Automation SE wird am 10. November 2026 veröffentlicht.
Marcel Neustock
Susan Hoffmeister
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Ende der Insiderinformation
30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MAX Automation SE
|Steinhöft 11
|20459 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+4940808058270
|Fax:
|+4940808058299
|E-Mail:
|investor.relations@maxautomation.com
|Internet:
|www.maxautomation.com
|ISIN:
|DE000A2DA588
|WKN:
|A2DA58
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200LVVLZVDYZGZB05
|EQS News ID:
|2425926
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2425926 30.10.2026 CET/CEST
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