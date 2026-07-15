DAX 25.011 +0,7%ESt50 6.286 +0,9%MSCI World 4.836 +0,9%Top 10 Crypto 8,49 -3,8%Nas 25.837 +1,3%Bitcoin 57.687 -1,1%Euro 1,1411 +0,1%Öl 92,8 +2,0%Gold 4.120 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: MBB SE steigert bereinigtes EBITDA im zweiten Quartal um 62 % auf 75 Mio. € und erhöht Ergebnisprognose auf eine bereinigte EBITDA-Margenspanne von 18-20 %

Werte in diesem Artikel
Aktien
MBB SE
177.20 EUR 5.40 EUR 3.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
MBB SE steigert bereinigtes EBITDA im zweiten Quartal um 62 % auf 75 Mio. € und erhöht Ergebnisprognose auf eine bereinigte EBITDA-Margenspanne von 18-20 %

22.07.2026 / 08:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

MBB SE steigert bereinigtes EBITDA im zweiten Quartal um 62 % auf 75 Mio. € und erhöht Ergebnisprognose auf eine bereinigte EBITDA-Margenspanne von 18-20 %

Berlin, 22. Juli 2026 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat nach vorläufigen Zahlen im zweiten Quartal 2026 ein bereinigtes EBITDA von 75,2 Mio. € erzielt und den Vorjahreswert von 46,5 Mio. € damit um 61,8 % erneut sehr deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um 4,6 % auf 298,5 Mio. € (Vorjahr: 285,5 Mio.  €). Die bereinigte EBITDA-Marge nahm somit signifikant um 8,7 Prozentpunkte auf 25,1 % zu. Kerntreiber dieser Entwicklung war insbesondere die erneut sehr starke operative Entwicklung von Friedrich Vorwerk aber auch inkrementelle EBITDA Zuwächse bei DTS, Delignit und Hanke. Bezogen auf das erste Halbjahr des Geschäftsjahres wuchs das bereinigte EBITDA verglichen zum Vorjahr um 53,3 % auf 117,1 Mio. € (Vorjahr: 76,4 Mio. €), während der Umsatz mit 536,0 Mio. € nahezu stabil blieb (-1,7 % yoy). Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte damit 21,8 %. Darüber hinaus lag die Nettoliquidität der Gruppe zum Ende des zweiten Quartals bei 769,0 Mio. € (31. Dezember 2025: 763,8 Mio. €), wovon 431,9 Mio. € auf die Holding MBB SE entfielen (31. Dezember 2025: 373,6 Mio. €).

Vor dem Hintergrund der sehr starken Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026, erhöht die MBB ihre Ergebnisprognose auf eine bereinigte EBITDA-Margenspanne von 18-20 % (zuvor: 15-18 %) bei einem erwarteten Umsatz von unverändert 1,1 bis 1,2 Mrd.  €.

Werbung

Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 13. August 2026 unter www.mbb.com veröffentlicht.

 

 

MBB SE

Kurfürstendamm 188

10707 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

ir@mbb.com

www.mbb.com

Werbung

 

Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier

Geschäftsführender Direktor

Torben Teichler

 

Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458


Kontakt:
Torben Teichler


Ende der Insiderinformation

22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 844 15 330
Fax: +49 (0) 30 844 15 333
E-Mail: anfrage@mbb.com
Internet: www.mbb.com
ISIN: DE000A0ETBQ4
WKN: A0ETBQ
Indizes: SDAX, PXAP
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 967600M9R4EFYLPNWR50
EQS News ID: 2369638

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2369638  22.07.2026 CET/CEST

Aktuelle MBB Aktie News

Werbung

MBB Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MBB nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12.01.26 MBB SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.25 MBB SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.18 MBB SE Kaufen SMC Research
06.12.17 MBB SE Kaufen SMC Research
08.08.17 MBB SE Kaufen SMC Research