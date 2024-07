EQS-Adhoc: Merck KGaA: Starkes 2. Quartal, Anhebung der Prognose

EQS-Ad-hoc: Merck KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Merck KGaA: Starkes 2. Quartal, Anhebung der Prognose



26.07.2024 / 18:50 CET/CEST

1 in Höhe von EUR 1,509 Mrd. sowie EPS pre1 in Höhe von EUR 2,20, hat die Merck KGaA (die "Gesellschaft") ihre Prognose für die Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 angehoben. Der Haupttreiber für die Anhebung der Prognose ist eine sehr starke operative Performance von Healthcare und Electronics im Vergleich zur Markterwartung. Die Performance von Life Science ist im Rahmen der Erwartungen. Die starke operative Performance in Healthcare hat die Rückstellung für Xevinapant in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags mehr als ausgeglichen. Die Gesellschaft rechnet mit netto Umsätzen von ca. EUR 20,7 – 22,1 Mrd. (bisher „20,6 – 22,1 Mrd."). Ein Wachstum des EBITDA pre1 der Gruppe auf ca. EUR 5,8 – 6,4 Mrd. wird erwartet (bisher „EUR 5,7 – 6,3 Mrd."). Mit einem EPS pre1 in Höhe von ca. EUR 8,20 – 9,30 wird gerechnet (bisher „EUR 8,05 – 9,10 "). Die Gesellschaft wird ihre Zahlen für das zweite Quartal 2024 wie geplant am 1. August 2024 veröffentlichen.



1 EBITDA pre und EPS pre sind alternative Leistungskennziffern, die nicht nach internationalen Rechnungsstandards definiert sind. Die Gesellschaft nutzt diese Kennziffern, um eine bessere Vergleichbarkeit des Geschäfts im Verlauf der Zeit und innerhalb der Industrie zu ermöglichen. EBITDA pre ist definiert als das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern, Abschreibungen und Anpassungen. EPS pre ist definiert als Ergebnis nach Steuern inklusive Anpassungen je theoretisch ausstehender



Esther Döringer

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250

64293 Darmstadt

Deutschland

Tel.: +49 151 1454 7809

E-Mail:

Internet:

ISIN: DE0006599905

WKN: 659990

Indizes: DAX

Esther Döringer

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250

64293 Darmstadt

Deutschland

Tel.: +49 151 1454 7809

E-Mail: esther.doeringer@merckgroup.com

Internet: https://www.merckgroup.com/de

ISIN: DE0006599905

WKN: 659990

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Terminbörse EUREX; London, SIX



