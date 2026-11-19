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MHP Hotel AG beschließt erneut öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 1,45 Euro je Aktie



19.11.2026 / 10:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Werbung München, 19. November 2026 – Der Vorstand der MHP Hotel AG („MHP“, ISIN:



Der Aktienrückkauf soll zu einem Angebotspreis von 1,45 Euro je Aktie erfolgen. Dieser Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 6,62 % auf den Referenzpreis (den durchschnittlichen Schlusskurs der MHP-Aktien im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen).



Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt am 24. November 2026 und endet am 8. Dezember 2026 um 24:00 Uhr (MEZ).



Für die Verwendung der zurückgekauften MHP-Aktien kommen alle nach der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. Juni 2026 zulässigen Zwecke in Betracht. Die Gesellschaft beabsichtigt voraussichtlich, die zurückgekauften MHP-Aktien einzuziehen.



Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die am 19. November 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft (



Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Aktien der MHP Hotel AG dar. Maßgeblich für das Rückkaufangebot sind ausschließlich die Bestimmungen der Angebotsunterlage. Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Managements beruhen und bekannten wie unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die MHP Hotel AG übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren.



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwickelt innovative Betreiberkonzepte für Hotels im Premium-Segment, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer internationaler Hotelgruppen wie Marriott International, Hilton und Hyatt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden.



Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, das Hyatt Regency Vienna sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem geplanten MOOONS Frankfurt (Eröffnung voraussichtlich 2029) wird die Marke erstmals nach Deutschland expandiert. Darüber hinaus erweitert MHP seine Präsenz in Wien mit dem künftigen Sheraton Vienna (ab Anfang 2027). Weitere Hotels der Autograph Collection sind für 2028 als Hotel am Schlossgarten in Stuttgart und für 2029 in Düsseldorf geplant.



Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note verleihen und auch am lokalen Markt erfolgreich positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für hohe Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie nachhaltige Profitabilität.

www.mhphotels.com



Kontakt Investor Relations

Melanie Bognar

Senior Director Corporate Finance

E: Der Vorstand der MHP Hotel AG („MHP“, ISIN: DE000A3E5C24 ) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der bereits teilweise ausgenutzten Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. Juni 2026 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erneut Gebrauch zu machen und den Aktionären der Gesellschaft den Rückkauf von bis zu 1.644.921 MHP-Aktien (entsprechend ca. 3,55 % des Grundkapitals der Gesellschaft) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Rückkaufangebots anzubieten.Der Aktienrückkauf soll zu einem Angebotspreis von 1,45 Euro je Aktie erfolgen. Dieser Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 6,62 % auf den Referenzpreis (den durchschnittlichen Schlusskurs der MHP-Aktien im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen).Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt am 24. November 2026 und endet am 8. Dezember 2026 um 24:00 Uhr (MEZ).Für die Verwendung der zurückgekauften MHP-Aktien kommen alle nach der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. Juni 2026 zulässigen Zwecke in Betracht. Die Gesellschaft beabsichtigt voraussichtlich, die zurückgekauften MHP-Aktien einzuziehen.Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die am 19. November 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft ( https://www.mhphotels.com/investor-relations/aktienrueckkauf/ ) im Abschnitt „Aktienrückkaufangebot November / Dezember 2026“ und anschließend unverzüglich im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wird.Melanie BognarSenior Director Corporate FinanceE: melanie.bognar@mhphotels.com



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