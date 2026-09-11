EQS-Adhoc: MHP Hotel AG: Zahlen des ersten Halbjahres und Anpassung der Jahresprognose 2026
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EQS-Ad-hoc: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
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München, 11. September 2026 Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) erwartet auf der Grundlage vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 eine Erhöhung des Konzernumsatzes um 25,1 % auf 99,3 Mio. Euro (1. Halbjahr 2025: 79,3 Mio. Euro). Wesentliche Treiber dieses Umsatzwachstums waren die erstmalige Einbeziehung des Conrad Hamburg über den gesamten Berichtszeitraum sowie die Konsolidierung des im Februar 2026 übernommenen Hyatt Regency Vienna. Das Konzern-EBITDA des ersten Halbjahres 2026 liegt hingegen mit 0,2 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 2,3 Mo. Euro im ersten Halbjahr 2025. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das erste Halbjahr 2025 durch einen einmaligen ergebniswirksamen Eigentümerzuschuss in Höhe von rund 4,0 Mio. Euro positiv beeinflusst war. Bereinigt um diesen Sondereffekt verbesserte sich das operative Konzern-EBITDA im ersten Halbjahr 2026 um rund 1,9 Mio. Euro gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert (-1,7 Mio. Euro).
Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwickelt innovative Betreiberkonzepte für Hotels im Premium-Segment, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer internationaler Hotelgruppen wie Marriott International, Hilton und Hyatt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden.
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11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MHP Hotel AG
|Maximiliansplatz 12b
|80333 München
|Deutschland
|E-Mail:
|info@mhphotels.com
|Internet:
|www.mhphotels.com
|ISIN:
|DE000A3E5C24
|WKN:
|A3E5C2
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart
|LEI Code:
|529900KYBHHI9AVDB924
|EQS News ID:
|2397710
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2397710 11.09.2026 CET/CEST
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