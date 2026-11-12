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EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: Niederlegung der Ämter zweier Vorstandsmitglieder der MOBOTIX AG und geplante Verkleinerung des Vorstands

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MOBOTIX AG
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EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
MOBOTIX AG: Niederlegung der Ämter zweier Vorstandsmitglieder der MOBOTIX AG und geplante Verkleinerung des Vorstands

12.11.2026 / 16:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Winnweiler, 12. November 2026 – Die MOBOTIX AG gibt bekannt, dass Frau Madeleine Kraus ihr Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft am 4. November 2026 mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat.
Ferner hat der Aufsichtsrat der MOBOTIX AG Herrn Aleksandar Smiljanic in seinem Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen Tag aus wichtigem Grund abberufen.
Der Aufsichtsrat beabsichtigt, die Vorstandsstruktur der Gesellschaft künftig zu verschlanken. Damit soll eine effiziente und wirtschaftliche Unternehmensführung sichergestellt werden.

Kontakt:
Julia Schohl, Investor Relation Manager, ir@mobotix.com


Ende der Insiderinformation

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MOBOTIX AG
Am Stundenstein 2
67722 Winnweiler
Deutschland
Telefon: +49 (0)6302-9816-0
Fax: +49 (0)6302-9816-190
E-Mail: ir@mobotix.com
Internet: www.mobotix.com
ISIN: DE0005218309
WKN: 521830
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 39120016LX6AXCHAY147
EQS News ID: 2434010

 
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12.02.13 Mobotix kaufen equinet AG
25.05.12 Mobotix kaufen Fuchsbriefe
22.03.11 Mobotix kaufen Performaxx-Anlegerbrief
14.01.11 Mobotix halten Der Aktionärsbrief
21.08.09 MOBOTIX günstig bewertet Prior Börse

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