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EQS-Adhoc: mVISE AG: Wechsel im Vorstand, Gespräche über Beteiligung an der 123fahrschule SE und Maßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis

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Aktien
mVISE AG Inhaber-Akt- Nach Kapitalherabsetzung
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EQS-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Kapitalmaßnahmen / Sonstige
mVISE AG: Wechsel im Vorstand, Gespräche über Beteiligung an der 123fahrschule SE und Maßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis

05.11.2026 / 14:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

mVISE AG: Wechsel im Vorstand, Gespräche über Beteiligung an der 123fahrschule SE und Maßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis

Düsseldorf, 05. November 2026 – Der Aufsichtsrat der mVISE AG (ISIN DE000A0KE043) hat Ender Tezel und Mathias Brüne mit Wirkung zum 05.11.2026 für zwei Jahre bis zum 31.10.2028 zu Mitgliedern des Vorstands bestellt. Ralf Thomas, Vorstand der mVISE AG, ist mit Wirkung zum 05.11.2026 zum Mitglied des Vorstands der 123fahrschule SE bestellt worden. Er begleitet die nachstehend beschriebenen Kapitalmaßnahmen auf Seiten der mVISE AG bis zu ihrem Abschluss und wird anschließend sein Amt als Vorstand der mVISE AG niederlegen.

Die mVISE AG und die 123fahrschule SE prüfen, sich kapitalseitig und operativ zu verbinden. Die mVISE AG strebt eine Minderheitsbeteiligung an der 123fahrschule SE im Wege einer Barkapitalerhöhung der 123fahrschule SE an. Zur Finanzierung ist eine Kapitalerhöhung der mVISE AG gegen Bareinlagen vorgesehen. Mögliche Investoren, überwiegend aus dem Aktionärskreis der 123fahrschule SE, haben Interesse signalisiert.

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Im Zuge der Kapitalerhöhung will die mVISE AG zudem ihre Eigenkapitalbasis stärken. Gläubiger, darunter die Mehrheitsaktionärin catinedo GmbH, haben ihre Bereitschaft erklärt, Wandelschuldverschreibungen, Darlehen und weitere Forderungen von insgesamt rund 3,1 Mio. EUR in Eigenkapital umzuwandeln. Bei vollständiger Umsetzung würden die langfristigen Verbindlichkeiten der mVISE AG um knapp 60 % sinken.

Über Struktur, Umfang und Zeitplan der Maßnahmen haben die Organe noch nicht entschieden.


Kontakt:
Ralf Thomas
CEO
mVISE AG
Königsallee 27
40212 Düsseldorf
Telefon: +49 (211) 78 17 80 - 0
Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78
E-Mail: ir@mvise-group.de


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05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: mVISE AG
Königsallee 27
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (211) 781780-0
Fax: +49 (211) 781780-78
E-Mail: ir@mvise-group.de
Internet: www.mvise-group.de
ISIN: DE000A0KE043
WKN: A0KE04
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200K3F40VTYFY3054
EQS News ID: 2429254

 
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2429254  05.11.2026 CET/CEST

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