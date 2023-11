EQS-Adhoc: Mynaric aktualisiert die Prognose für 2023

EQS-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Prognose

Mynaric aktualisiert die Prognose für 2023



09.11.2023 / 23:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

München, Deutschland 09. November 2023 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) hat heute eine Aktualisierung der Prognose für das Gesamtjahr 2023 für seine wichtigsten Finanzkennzahlen bekannt gegeben:

Auftragsbestand für optische Kommunikationsterminals(1): Das Unternehmen erwartet nun einen Auftragsbestand von mehr als 500 Einheiten bis Ende 2023, basierend auf dem heutigen Auftragsbestand, verglichen mit der zuvor kommunizierten Prognose eines deutlichen Anstiegs im Vergleich zu den 256 Einheiten, die zum Jahresende 2022 gemeldet wurden. Die Prognose wird durch neue Vertragsabschlüsse im Laufe des Jahres 2023 mit mehreren Kunden sowohl im Regierungs- als auch im kommerziellen Markt sowie die Verzögerung der Auslieferung von bereits im Auftragsbestand enthaltenen Terminals erhöht.

Cash-In aus Kundenverträgen(2): Das Unternehmen erwartet nun für das Gesamtjahr 2023 Cash-In aus Kundenverträgen von mehr als 30 Millionen Euro, verglichen mit der zuvor kommunizierten Prognose eines deutlichen Anstiegs im Vergleich zu den 18,3 Millionen Euro, die für das Geschäftsjahr 2022 für Cash-In aus Kundenverträgen gemeldet wurden. Die Prognose wird durch neue Vertragsabschlüsse und das Erreichen von Meilensteinen aus bestehenden Verträgen im Jahr 2023 erhöht.

IFRS-15-Umsatz: Das Unternehmen erwartet nun, dass der IFRS-15-Umsatz für das Gesamtjahr 2023 in etwa auf dem gleichen Niveau wie der Umsatz des Jahres 2022 in Höhe von 4,4 Mio. EUR liegen wird, verglichen mit der früheren Prognose eines deutlichen Anstiegs. Die Senkung der Prognose ist auf die Verzögerung der Produktion von CONDOR Mk3 zurückzuführen, die ursprünglich im vierten Quartal 2023 beginnen sollte. Serienproduktionsbeginn und Auslieferung der Terminals wird nun für Q1 2024 erwartet.

Betriebsverlust: Das Unternehmen erwartet nun, dass der Betriebsverlust für das Gesamtjahr 2023 in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr liegen wird, verglichen mit der früheren Prognose eines moderaten Rückgangs des Betriebsverlustes von 73,8 Millionen Euro, welcher für das Gesamtjahr 2022 gemeldet wurde. Die Prognosenanpassung ist hauptsächlich auf Abschreibungen im Zusammenhang mit Produkten der ersten Generation zurückzuführen.

(1) Der Auftragsbestand an optischen Kommunikationsterminals stellt die Menge aller offenen optischen Kommunikationsterminals im Rahmen von unterzeichneten Kundenverträgen am Ende eines Berichtszeitraums dar.

(2) Cash-In aus Kundenverträgen umfasst Zahlungen von Kunden im Rahmen von Bestellungen und anderen unterzeichneten Verträgen, einschließlich geleisteter Meilensteinzahlungen im Rahmen von Kundenverträgen.

Weitere Erläuterungen dazu, wie Mynaric diese Kennzahlen verwendet, finden sich im Geschäftsbericht 2022, der auf der Investor Relations Website von Mynaric veröffentlicht wurde.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.

Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, einschließlich Aussagen zu unseren künftigen Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage, zur Branchendynamik, zu unserer Geschäftsstrategie und unseren Plänen sowie zu unseren Zielen für künftige Geschäfte, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen unsere Meinungen, Erwartungen, Annahmen, Überzeugungen, Absichten, Schätzungen oder Strategien in Bezug auf die Zukunft dar, die sich möglicherweise nicht realisieren lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "Ziel", "beabsichtigen", "sich freuen auf", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "sollten", "Ziel", "werden", "würden" und/oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen weitgehend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends, von denen wir glauben, dass sie sich auf unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse, unsere Geschäftsstrategie, unsere kurz- und langfristigen Geschäftsabläufe und -ziele sowie unseren Finanzbedarf auswirken könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind oder sich unserer Kontrolle entziehen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten oder in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören unter anderem (i) die Auswirkungen geopolitischer Spannungen bzw. Kriegshandlungen oder der weltweiten COVID-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft, unsere Branche und Märkte sowie unser Geschäft, (ii) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Betriebsgeschichte, unserer Vergangenheit mit erheblichen Verlusten und der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie, (iii) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, unsere Produkte erfolgreich herzustellen und einzusetzen, und Risiken im Zusammenhang mit der Serienproduktion unserer Produkte, (iv) Risiken im Zusammenhang mit unserem Verkaufszyklus, der lang und kompliziert sein kann, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Erfahrung mit der Auftragsabwicklung, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Erfahrung in der Auftragsabwicklung, unserer Abhängigkeit von Drittanbietern und externen Beschaffungsrisiken, (vi) Risiken im Zusammenhang mit Defekten oder Leistungsproblemen unserer Produkte, (vii) Auswirkungen des Wettbewerbs und der Entwicklung des Marktes für Laserkommunikationstechnologie im Allgemeinen, (viii) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, zukünftiges Wachstum effektiv zu managen und ausreichende Finanzmittel für den Betrieb und das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens zu erhalten, (ix) Risiken im Zusammenhang mit der Ungewissheit der prognostizierten Finanzinformationen, (x) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere Eigentumsrechte angemessen zu schützen und (xi) Änderungen der regulatorischen Anforderungen, staatlichen Anreize und Marktentwicklungen. Darüber hinaus tauchen von Zeit zu Zeit neue Risiken auf. Es ist für unsere Geschäftsleitung nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse, von denen in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beurteilen. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen ist es möglich, dass die in dieser Mitteilung erwähnten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände nicht eintreten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir warnen Sie daher davor, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und wir schränken alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Vorsichtshinweise ein.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass die zukünftigen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Ereignisse und Umstände, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, erreicht werden oder eintreten. Weder wir noch irgendeine andere Person übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zukunftsgerichteten Aussagen. Weder wir noch andere Personen sind verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung oder an andere Gegebenheiten anzupassen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sie sollten diese Mitteilung in dem Bewusstsein lesen, dass unsere tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen sowie Ereignisse und Umstände erheblich von unseren Erwartungen abweichen können.

Diese Mitteilung kann bestimmte Finanzkennzahlen enthalten, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS dargestellt werden. Solche Finanzkennzahlen sind keine Messgrößen für die finanzielle Leistung gemäß IFRS und können Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung unserer Finanzergebnisse von Bedeutung sind. Daher sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zum Periodenverlust oder anderen Rentabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass unsere Darstellung dieser Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist, die möglicherweise anders definiert und berechnet werden.