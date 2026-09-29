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EQS-Adhoc: Nakiki SE: NAKIKI SE erwirbt 9,749 % an der ecrop GmbH

Werte in diesem Artikel
Aktien
NAKIKI SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
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EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen/Kooperation und Zusammenarbeit / Joint Venture
Nakiki SE: NAKIKI SE erwirbt 9,749 % an der ecrop GmbH

29.09.2026 / 11:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Frankfurt am Main, Amberg, 29. September 2026 – Die NAKIKI SE (ISIN DE000WNDL300) hat heute einen notariellen Vertrag über den Erwerb von 9,749 % der Geschäftsanteile an der ecrop GmbH, Amberg, von deren bisheriger Alleingesellschafterin geschlossen. Die Anteile sind mit Beurkundung auf die NAKIKI SE übergegangen. Über den Kaufpreis und weitere Vertragsbedingungen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Die ecrop GmbH ist ein Softwareunternehmen im Bereich digitaler Wertpapiere. Die Ausrichtung der NAKIKI SE auf Bitcoin als strategische Kernvermögensanlage bleibt unverändert.


Ende der Insiderinformation

29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 8700 764 30
E-Mail: info@nakiki.se
Internet: https://nakiki.se
ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN: WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200QX3JB9AM3VJG21
EQS News ID: 2406966

 
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2406966  29.09.2026 CET/CEST

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