EQS-Adhoc: Nakiki SE: NAKIKI SE erwirbt 9,749 % an der ecrop GmbH
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EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen/Kooperation und Zusammenarbeit / Joint Venture
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Frankfurt am Main, Amberg, 29. September 2026 – Die NAKIKI SE (ISIN DE000WNDL300) hat heute einen notariellen Vertrag über den Erwerb von 9,749 % der Geschäftsanteile an der ecrop GmbH, Amberg, von deren bisheriger Alleingesellschafterin geschlossen. Die Anteile sind mit Beurkundung auf die NAKIKI SE übergegangen. Über den Kaufpreis und weitere Vertragsbedingungen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Die ecrop GmbH ist ein Softwareunternehmen im Bereich digitaler Wertpapiere. Die Ausrichtung der NAKIKI SE auf Bitcoin als strategische Kernvermögensanlage bleibt unverändert.
Ende der Insiderinformation
29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 8700 764 30
|E-Mail:
|info@nakiki.se
|Internet:
|https://nakiki.se
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200QX3JB9AM3VJG21
|EQS News ID:
|2406966
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2406966 29.09.2026 CET/CEST
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