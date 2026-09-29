EQS-Adhoc: Nakiki SE: NAKIKI SE erwirbt 9,749 % an der ecrop GmbH

29.09.26 11:15 Uhr

EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen/Kooperation und Zusammenarbeit / Joint Venture Nakiki SE: NAKIKI SE erwirbt 9,749 % an der ecrop GmbH 29.09.2026 / 11:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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