EQS-Adhoc: Nakiki SE: NAKIKI SE und ecrop GmbH unterzeichnen Kooperations- und Grundsatzvereinbarung zur geplanten vollständigen Übernahme
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EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Kooperation und Zusammenarbeit / Joint Venture/Strategische Unternehmensentscheidung
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Frankfurt am Main / Amberg, 18. November 2026 – Die NAKIKI SE und die ecrop GmbH haben eine Kooperations- und Grundsatzvereinbarung unterzeichnet. Diese regelt die exklusive Vermarktung des OmniOmni Ecosystems durch NAKIKI und beschreibt den vorgesehenen Weg zur schrittweisen vollständigen Übernahme der ecrop GmbH durch die börsennotierte NAKIKI SE. Wirtschaftliches Ziel ist ein Reverse IPO von ecrop in NAKIKI.
Die Geschäftsführung der ecrop GmbH und der Vorstand der NAKIKI SE sind sich über die geplante Zusammenführung einig. Die konkreten Erwerbsschritte bedürfen gesonderter Verträge.
Der Aufsichtsrat der NAKIKI SE hat der geplanten Übernahme zugestimmt; deren Umsetzung bedarf der Zustimmung der kommenden Hauptversammlung.
NAKIKI SE – Der Vorstand
Kontakt:
info@nakiki.se
www.nakiki.se
ISIN: DE000A41YG13
WKN: A41YG1
Börsenkürzel: WDL
Für den Inhalt dieser Mitteilung ist die NAKIKI SE verantwortlich.
Ende der Insiderinformation
18.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 8700 764 30
|E-Mail:
|info@nakiki.se
|Internet:
|https://nakiki.se
|ISIN:
|DE000A41YG13, DE000A460N46
|WKN:
|A41YG1, A460N4
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200QX3JB9AM3VJG21
|EQS News ID:
|2437596
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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