EQS-Ad-hoc: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Prognose / Halbjahr

Negative Umsatzentwicklung zum Halbjahr des Geschäftsjahres liegt bei ca. -28,6 % // Positiver Umsatz- und Ergebnis-Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 / 2027 bleibt unverändert



20.11.2026 / 10:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Werbung Die CEOTRONICS AG erwartet im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 / 2027 einen Umsatzrückgang von rund 28,6 % (ca. € 9,8 Mio.) gegenüber dem außergewöhnlich starken Rekordhalbjahr des Vorjahres, in dem der Umsatz um 61,6 % gestiegen war. Somit veränderte sich der Halbjahres-Umsatz von € 34,2 Mio. im Vorjahr auf ca. € 24,4 Mio.



Die wesentlichen Ursachen der negativen Entwicklung des Halbjahres-Umsatzes wurden bereits kommuniziert und sind insbesondere auf die zeitlich verzögerte Beauftragung des dritten Loses des Bundeswehr -Projekts „Sprechsätze mit Gehörschutz“ (SmG) zurückzuführen. Die Auslieferung und Umsatzrealisierung aus diesem SmG-Los (Wert ca. € 47 Mio.) wird erst Anfang 2027 beginnen.



Auch aufgrund des voraussichtlich sehr hohen Auftragsbestands zum Halbjahresende hält die CEOTRONICS AG an den Konzern-Zielen für das gesamte Geschäftsjahr 2026 / 2027 fest: Der Umsatz soll zum 31. Mai 2027 um ca. € 4,7 Mio. (ca. +8,3 %) auf ca. € 61 Mio. und das Ergebnis nach Steuern um ca. € 0,6 Mio. auf ca. € 6,2 Mio. (ca. +10,9 %) ansteigen.



„Zum 1. Dezember 2026 wird die CEOTRONICS AG vorläufige Kennzahlen zur Entwicklung von Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand veröffentlichen. Das Unternehmen liegt weiterhin verlässlich im Plan. Mit der heutigen Mitteilung quantifiziert CEOTRONICS ausschließlich die dem Grund nach bereits kommunizierte Erwartung zur Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 / 2027“, teile der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.



Ende der Insiderinformation

20.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News