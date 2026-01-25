DAX24.998 +1,1%Est506.055 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8800 -0,1%Nas23.252 +1,0%Bitcoin58.323 -2,2%Euro1,1893 +0,7%Öl68,89 +1,2%Gold5.070 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 Siemens 723610 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street freundlich -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
Bitcoin unter 70.000 USD: Panik am Markt oder nur ein gesunder Reset? Bitcoin unter 70.000 USD: Panik am Markt oder nur ein gesunder Reset?
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagnachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

EQS-Adhoc: net digital AG hat Jahresprognose 2025 voraussichtlich bei Umsatz und Ergebnis übertroffen

09.02.26 17:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
net digital
15,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: net digital AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Sonstiges
net digital AG hat Jahresprognose 2025 voraussichtlich bei Umsatz und Ergebnis übertroffen

09.02.2026 / 17:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

net digital AG hat Jahresprognose 2025 voraussichtlich bei Umsatz und Ergebnis übertroffen

Düsseldorf, 09. Februar 2026 – Der Vorstand der net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker: VRL) hat im Rahmen der laufenden Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2025 festgestellt, dass voraussichtlich die Prognosen für das abgelaufene Geschäftsjahr sowohl beim Gesamtjahresumsatz als auch beim Ergebnis übertroffen werden.

Wer­bung

Nach vorläufigen ungeprüften Zahlen wurde im Jahr 2025 ein Konzernumsatz von rund 38 Mio. EUR erwirtschaftet. Die Prognose lautete 33 bis 35 Mio. EUR (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 29.10.2025). Das EBITDA hat sich voraussichtlich auf 4,2 Mio. EUR erhöht. Die letzte Prognose ging von 3,6 bis 4,0 Mio. EUR aus. Im vorangegangenen Geschäftsjahr 2024 belief sich der Konzernumsatz auf 10,9 Mio. EUR und das EBITDA auf 0,188 Mio. EUR.

Zur erfreulichen Entwicklung im Jahr 2025 haben vor allem die Abrechnungsdienstleistungen, Kommunikation und Serviceaggregation beigetragen.

Auch in den ersten Wochen des laufenden Geschäftsjahres hat sich das Geschäft weiter positiv entwickelt. Der Vorstand der net digital AG geht von einer erfreulichen Entwicklung auch im Gesamtjahr 2026 aus. 

Wer­bung

 

 

 

 



Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die net digital AG

edicto GmbH
Ralf Droz / Axel Mühlhaus
+49 (0) 69 90 55 05-54
netdigital@edicto.de

09.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: net digital AG
Niederkasseler Lohweg 175
40547 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 211 545 621 0
E-Mail: ir@net-digital.com
Internet: www.net-digital.com
ISIN: DE000A2BPK34
WKN: A2BPK3
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt
EQS News ID: 2273602

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2273602  09.02.2026 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf net digital

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf net digital

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu net digital

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu net digital

DatumRatingAnalyst
17.11.2025net digital KaufenGBC
27.05.2025net digital KaufenGBC
12.11.2024net digital KaufenGBC
14.11.2023net digital KaufenGBC
07.09.2023net digital KaufenGBC
DatumRatingAnalyst
17.11.2025net digital KaufenGBC
27.05.2025net digital KaufenGBC
12.11.2024net digital KaufenGBC
14.11.2023net digital KaufenGBC
07.09.2023net digital KaufenGBC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für net digital nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen