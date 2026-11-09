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EQS-Adhoc: Netfonds AG: Antragstellung auf Einstellung der Notierung (Delisting) in m:access sowie im allgemeinen Freiverkehr an der Börse München beschlossen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netfonds AG
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EQS-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Netfonds AG: Antragstellung auf Einstellung der Notierung (Delisting) in m:access sowie im allgemeinen Freiverkehr an der Börse München beschlossen

09.11.2026 / 18:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hamburg, 09. September 2026 – Der Vorstand der Netfonds AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000A1MME74 / WKN: A1MME7) sowohl im Marktsegment m:access als auch im allgemeinen Freiverkehr an der Börse München beschlossen. Es ist beabsichtigt, diese Anträge bei der Börse München kurzfristig zu stellen. Der Zeitpunkt der Beendigung der Notiz im Marktsegment m:access und der Einbeziehung im allgemeinen Freiverkehr hängt von der Entscheidung der Börse München hierzu ab.

Durch das zeitnahe Vorliegen aller regulatorischen Freigaben und den damit bevorstehenden Vollzug des Erwerbsangebots für die Netfonds AG durch die German Wealth Technology GmbH (eine Gesellschaft, die von Fonds, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden, kontrolliert wird) schrumpft der frei handelbare Streubesitz der Gesellschaft auf ein Minimum. Infolge des so stark reduzierten Free Floats ist das tägliche Handelsvolumen der Aktie im Freiverkehr und in m:access praktisch zum Erliegen gekommen. Eine sinnvolle Preisfindung über das Handelssystem ist nicht mehr gewährleistet; marktbedingte Verzerrungen durch geringe Stückzahlen stellen vielmehr ein Risiko für verbliebene Marktteilnehmer dar.

Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Kontakt Peer Reichelt / Lioba Hober
Tel.: +49 40 822 267 368
E-Mail: ir@netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.


Ende der Insiderinformation

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822267 0
E-Mail: info@netfonds.de
Internet: www.netfonds.de
ISIN: DE000A1MME74
WKN: A1MME7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate BSX
LEI Code: 9676009U2B9KFVJFUF64
EQS News ID: 2431140

 
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2431140  09.11.2026 CET/CEST

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