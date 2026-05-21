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EQS-Adhoc: Neubesetzung des Vorstandsvorsitzes der Carl Zeiss Meditec AG

22.05.26 12:37 Uhr
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Carl Zeiss Meditec AG
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EQS-Ad-hoc: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Neubesetzung des Vorstandsvorsitzes der Carl Zeiss Meditec AG

22.05.2026 / 12:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neubesetzung des Vorstandsvorsitzes der Carl Zeiss Meditec AG

Jena, 22. Mai 2026

Der von der Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) aufgrund der lediglich interimistischen Wahrnehmung des Vorstandsvorsitzes durch Herrn Andreas Pecher initiierte Auswahlprozess zur langfristigen Neubesetzung des Vorstandsvorsitzes ist erfolgreich abgeschlossen worden. Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG hat in seiner Sitzung am 19. Mai 2026 beschlossen, Frau Bronwyn Brophy O‘Connor, derzeit CEO der Vitrolife Group mit Sitz in Schweden, zum Mitglied des Vorstands zu bestellen und zur Vorstandsvorsitzenden zu ernennen. Vor ihrer aktuellen Position war sie in verantwortungsvollen Rollen in internationalen Unternehmen wie Thermo Fisher Scientific, Medtronic und Johnson & Johnson tätig. Der genaue Beginn der Tätigkeit hängt noch von laufenden Verhandlungen mit ihrem bisherigen Arbeitgeber ab und wird schnellstmöglich bekannt gegeben. Bis zum Amtsantritt von Frau Brophy O’Connor wird Herr Pecher weiterhin als (interimistischer) Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG fungieren.

Frau Bronwyn Brophy O‘Connor verfügt über 25 Jahre berufliche Erfahrung in den Bereichen Medizintechnik und Life Sciences. Mit der Bestellung von Frau Bronwyn Brophy O‘Connor soll die bereits erfolgreich begonnene Neuausrichtung der Carl Zeiss Meditec AG konsequent fortgeführt werden.

Frau Bronwyn Brophy O‘Connor wurde neben ihrer Rolle als Vorstandsvorsitzende der Carl Zeiss Meditec AG auch zum Mitglied des Vorstands der Carl Zeiss AG bestellt. Herr Andreas Pecher bleibt Vorstandsvorsitzender (CEO) der Carl Zeiss AG.

Mit der Neubesetzung hat die Carl Zeiss Meditec AG den Prozess zur langfristigen Besetzung des Vorstandsvorsitzes abgeschlossen.

 

Ansprechpartner für Investoren und Presse

Sebastian Frericks
Head of Group Finance & Investor Relations
Carl Zeiss Meditec AG
Tel. 03641 220-116
E-Mail: investors.med@zeiss.com
 

www.zeiss.de/presse

 

 



Ende der Insiderinformation

22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena
Deutschland
Telefon: +49 (0)3641 220-0
Fax: +49 (0)3641 220-112
E-Mail: investors.med@zeiss.com
Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir
ISIN: DE0005313704
WKN: 531370
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2332226  22.05.2026 CET/CEST

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