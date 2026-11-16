EQS-Adhoc: NORDWEST Handel AG: Weitere Mitglieder des Vorstandes

Der Aufsichtsrat der NORDWEST Handel AG hat mit Beschluss vom heutigen Tag, neben den bestehenden Vorstandsmitgliedern Herrn Jörg Axel Simon, Herrn Michael Rolf und Herrn Thorsten Sega, Herrn Dennis Kollmann mit Wirkung ab dem 01.01.2027 und Frau Martina Novotny mit Wirkung ab dem 01.04.2027 für eine jeweilige Amtszeit von 3 Jahren zu weiteren Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft bestellt. Frau Martina Novotny wird auch die Position des CEO wahrnehmen.

EQS-Ad-hoc: NORDWEST HANDEL AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand NORDWEST Handel AG: Weitere Mitglieder des Vorstandes 16.11.2026 / 18:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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