EQS-Adhoc: Northern Data AG: Q1 2026 Ergebnisse über den am 8. April 2026 veröffentlichten vorläufigen Bandbreiten
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Werbung
Werbung
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)
Northern Data AG: Q1 2026 Ergebnisse über den am 8. April 2026 veröffentlichten vorläufigen Bandbreiten
Frankfurt/Main – 13. May 2026 – Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data” oder der „Konzern”) ein führender Anbieter von KI und High Performance Computing (HPC) Lösungen gibt heute bekannt, dass die Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2026 über den am 8. April 2026 veröffentlichten vorläufigen Bandbreiten liegen.
Werbung
Werbung
Der Konzern erzielte im ersten Quartal 2026 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 43 Mio. (Q1 2025: EUR 40 Mio.) und lag damit leicht über der am 8. April 2026 kommunizierten vorläufigen Bandbreite von EUR 40 Mio. bis EUR 42 Mio.
Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Quartal 2026 auf rund EUR 24 Mio. Darin enthalten sind sonstige betriebliche Erträge in Höhe von EUR 8 Mio. Das bereinigte EBITDA liegt damit über der zuvor veröffentlichten vorläufigen Bandbreite von EUR 10 Mio. bis EUR 15 Mio., die keine sonstigen betrieblichen Erträge berücksichtigte.
Investor Relations:
Jose Cano
Werbung
Werbung
Ende der Insiderinformation
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Northern Data AG
|An der Welle 3
|60322 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 34 87 52 25
|E-Mail:
|info@northerndata.de
|Internet:
|www.northerndata.de
|ISIN:
|DE000A0SMU87
|WKN:
|A0SMU8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2327360
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2327360 13.05.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Northern Data
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Northern Data
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent